Кладбище редких Тойот, сгоревший Genesis и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Британская свалка среднемоторных Toyota, остановка российской сборки BMW, тротил для отправки машины в космос, горящий Genesis и другие события вторника, 9 июня 2020 года.
Один из новеньких седанов загорелся прямо во время движения по шоссе. Женщина за рулём попыталась объехать мусор, но наехала на останки картонных коробок. Вскоре начался пожар.
Под открытым небом ржавеют более двадцати купе и родстеров Toyota MR2. Некоторые из машин находятся в неплохом состоянии, другие уже частично разобраны. Предположительно Тойоты принадлежат местному магазину запчастей.
Компания Contemporary Amperex Technology заявила о подготовке к производству аккумулятора со сроком службы 16 лет. Новый тип батарей получился всего на 10 процентов дороже существующих.
Конвейеры калининградского завода «Автотор» не будут работать с середины июня до начала июля. Проблема с недостатком комплектующих из-за весеннего сбоя логистических цепочек должна полностью решиться к концу следующего месяца.
Прерывистая разметка вместо сплошной уже появилась в двух столичных тоннелях. Всего в Москве таких будет 23, а позже нововведение внедрят в других регионах России. В ЦОДД считают, что эта мера позволит уменьшить пробки.
Финские блогеры решили вывести Hyundai Getz на орбиту, используя взрывчатку. Для стартовой площадки они выбрали поляну в лесу, а сам автомобиль дополнили крыльями и раскрасили под машину доставки. Взрывчатку заложили на два метра под землёй. Угадайте, чем всё закончилось.
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