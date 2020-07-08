Новые водительские права, серьёзная проблема в Ладах и другие новости дня

Более полугода решалась судьба сухогруза MV Golden Ray с тысячами автомобилей марок Hyundai и Kia, который лёг на борт на мелководье у берегов Атлантики прошлой осенью. Теперь решили, что сухогруз распилят на четыре части и затопят в океане — вместе с машинами!



