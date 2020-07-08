Новые водительские права, серьёзная проблема в Ладах и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новая проблема в двигателях Лада, как изменятся водительские права и ПТС, видео из салона нового Mercedes S-Class, самые популярные у россиян кроссоверы и другие материалы среды, 8 июля 2020 года.
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