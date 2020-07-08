Посмотрите, как автопилот Tesla помог водителю уйти от столкновения с колесом

Новые водительские права, серьёзная проблема в Ладах и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Новая проблема в двигателях Лада, как изменятся водительские права и ПТС, видео из салона нового Mercedes S-Class, самые популярные у россиян кроссоверы и другие материалы среды, 8 июля 2020 года.

АвтоВАЗ разбирается с течью заглушки распредвалов, с которой часто сталкиваются владельцы машин с 16-клапанными двигателями. Из-за этого дефекта в салоне появляется неприятный запах.


Компания Mercedes-Benz рассказала о деталях нового мультимедийного комплекса седана S-класса следующего поколения. Он распознаёт 27 языков, и у него пять экранов.


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