Знаменитый мост «Золотые Ворота» вдруг запел. Это не всем понравилось

Kia K5 вместо Оптимы, конец пропускного режима и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Долгожданная отмена цифровых пропусков, новенький корейский седан для России, марсианский Cybertuck и другие важные события понедельника, 8 июня 2020 года

Корейский производитель завершил российскую сертификацию седана K5. Прежде в нашей стране модель называлась Optima, но теперь Kia намерена использовать общий индекс для всех стран. Продажи новинки начнутся в течение 2020 года. 


Режим электронных пропусков для поездок на всех видах транспорта в столице снимут уже завтра, 9 июня. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы.


Женщина получила штраф за езду без обязательного электронного пропуска. При этом она никуда не ездила, а личный автомобиль был в ремонте. Выяснилось, что машину угнал замдиректора автосервиса.


На территории АвтоВАЗа попались несколько хэтчбеков пятого поколения. Уже есть несколько версий их появления: от использо­вания европейской платформы для новых моделей до локализации хэтча в России. 


Минздрав России упростил прохож­дение медкомиссии при получении водительских удосто­верений. В новом документе нет статьи об обязатель­ном тестиро­вании на хронический алкоголизм и употреб­ление психоактивных веществ.


Австралийский дизайнер и инженер космической отрасли создал компьютерную модель пикапа Cybertruck с тремя осями. По задумке, электрокар смог бы работать на Марсе: у него есть особые колёса для пере­мещения по грунту и раскладная солнечная панель со спутниковой антенной.


В штате Техас мужчина купил автомобиль, в котором спустя несколько дней обнаружил 34 килограмма кокаина. В полиции оценили необычную находку в 850 000 долларов (58 миллионов рублей).


Собрали машины, на которых не стыдно приехать на дрэгстрип и не страшно съехать на грунтовку. От Audi до Jeep. От BMW до Bentley.


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