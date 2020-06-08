Kia K5 вместо Оптимы, конец пропускного режима и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Долгожданная отмена цифровых пропусков, новенький корейский седан для России, марсианский Cybertuck и другие важные события понедельника, 8 июня 2020 года
Корейский производитель завершил российскую сертификацию седана K5. Прежде в нашей стране модель называлась Optima, но теперь Kia намерена использовать общий индекс для всех стран. Продажи новинки начнутся в течение 2020 года.
Режим электронных пропусков для поездок на всех видах транспорта в столице снимут уже завтра, 9 июня. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы.
Женщина получила штраф за езду без обязательного электронного пропуска. При этом она никуда не ездила, а личный автомобиль был в ремонте. Выяснилось, что машину угнал замдиректора автосервиса.
На территории АвтоВАЗа попались несколько хэтчбеков пятого поколения. Уже есть несколько версий их появления: от использования европейской платформы для новых моделей до локализации хэтча в России.
Минздрав России упростил прохождение медкомиссии при получении водительских удостоверений. В новом документе нет статьи об обязательном тестировании на хронический алкоголизм и употребление психоактивных веществ.
Австралийский дизайнер и инженер космической отрасли создал компьютерную модель пикапа Cybertruck с тремя осями. По задумке, электрокар смог бы работать на Марсе: у него есть особые колёса для перемещения по грунту и раскладная солнечная панель со спутниковой антенной.
В штате Техас мужчина купил автомобиль, в котором спустя несколько дней обнаружил 34 килограмма кокаина. В полиции оценили необычную находку в 850 000 долларов (58 миллионов рублей).
Собрали машины, на которых не стыдно приехать на дрэгстрип и не страшно съехать на грунтовку. От Audi до Jeep. От BMW до Bentley.