Kia K5 вместо Оптимы, конец пропускного режима и другие новости дня

Австралийский дизайнер и инженер космической отрасли создал компьютерную модель пикапа Cybertruck с тремя осями. По задумке, электрокар смог бы работать на Марсе: у него есть особые колёса для пере­мещения по грунту и раскладная солнечная панель со спутниковой антенной.



