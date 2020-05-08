Один из самых дорогих Мерседесов в России, беспилотники без водителей и другие новости дня

Приподнятые седаны с защитным пластиком по кругу так и не стали мейнстримом. Зато в бюджетном сегменте их сразу два — Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway! Логан мы и взяли на подробнейший тест, чтобы выяснить, что он собой представляет и зачем нужен.