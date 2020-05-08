Один из самых дорогих Мерседесов в России, беспилотники без водителей и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Очень дорогой и очень редкий суперкар Mercedes-Benz на Авто.ру, тесты беспилотников без водителей в России, провальный краш-тест Jeep Wrangler и другое: самые важные события пятницы, 8 мая 2020 года.
На Авто.ру появилось объявление о продаже родстера Mercedes-Benz SLR McLaren 722, выпущенного тиражом полторы сотни экземпляров. За автомобиль просят
Минэкономразвития поддержал проект Яндекса, Сбербанка, КамАЗа и Группы ГАЗ по проведению испытаний беспилотников на дорогах общего пользования. Власти считают возможным испытания таких автомобилей без водителей, а также их коммерческое использование.
Jeep Wrangler провалил американские краш-тесты. Внедорожник опрокинулся после фронтального удара. Причём дважды.
Компания Mercedes-Benz представила базовую модификацию седана CLS последнего поколения. Она получила маленький турбомотор рабочим объёмом всего полтора литра, но доступны такие машины только в Китае.
Группа ГАЗ собирается снять с производства старые «Газель» и «Соболь», которые ведут свою родословную аж с 1994 года!
Думаете, автомобиль для дрифта — это что-то очень дорогое, далёкое и недоступное? Как бы не так! Мы выбрали самые крутые дрифт-корчи, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. И многие из них стоят дешевле нового Соляриса!
Приподнятые седаны с защитным пластиком по кругу так и не стали мейнстримом. Зато в бюджетном сегменте их сразу два — Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway! Логан мы и взяли на подробнейший тест, чтобы выяснить, что он собой представляет и зачем нужен.