Пикап «Крым» в стиле Теслы, новые штрафы для водителей и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Российский пикап «Крым», ужесточение штрафов для водителей, цена Aston Martin с пулемётами, лучшие машины для работы стоимостью до миллиона и другие материалы вторника, 7 июля 2020 года.
Инженеры МГТУ им. Баумана показали, как будет выглядеть пикап «Крым». Грузовик построят по тому же принципу, что и одноимённый родстер, — на шасси Lada. Что самое главное — его обещают сделать недорогим.
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