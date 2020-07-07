Видео дня: Porsche 911 Turbo S уничтожает самый мощный Taycan в дрэге

Пикап «Крым» в стиле Теслы, новые штрафы для водителей и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Российский пикап «Крым», ужесточение штрафов для водителей, цена Aston Martin с пулемётами, лучшие машины для работы стоимостью до миллиона и другие материалы вторника, 7 июля 2020 года.

Инженеры МГТУ им. Баумана показали, как будет выглядеть пикап «Крым». Грузовик построят по тому же принципу, что и одноимённый родстер, — на шасси Lada. Что самое главное — его обещают сделать недорогим.


Министерству юстиции предложили внести ряд изменений в КоАП, касающихся автомобилистов. Среди них — измерение средней скорости, новые способы видеофиксации и новые штрафы за отсутствие ОСАГО.


Продажи новых автомобилей в России в июне снизились на 15%, по итогам полугодия — на 23,3%. На этом фоне автомобили китайских брендов неожиданно показали мощный рост.


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С этого года все флагманские модели BMW продаются c полным набором опций. Но их активация возможна только за дополнительную плату.


Британская марка Aston Martin выпустила первый экземпляр легендарного купе DB5 в той же спецификации, какая была у агента 007. В комплекте — пулемёты, рамки-перевёртыши, лезвия в колёсах и не только.


Новый Porsche 911 Turbo оказался мощнее предшественника — его мотор развивает 581 л.с. Однако другие характеристики будущей новинки пока держатся в тайне.


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