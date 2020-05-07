«Буханка» по подписке, китайский Brabus и другие новости дня

Кросс-версии — это очень удобно, когда нужна машина для плохих дорог, а обычный кроссовер покупать не хочется. Но кросс-варианты встречаются нечасто. Мы подумали «Какого чёрта?!» и представили, как могли бы выглядеть некоторые модели с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиком по кругу.