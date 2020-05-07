«Буханка» по подписке, китайский Brabus и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Подписка на автомобили УАЗ, тюнинг для китайского кроссовера от ателье Brabus, названия новых моделей Лады и другое: самые важные события четверга, 7 мая 2020 года.
Компания Sollers, занимающаяся производством УАЗов и коммерческих автомобилей Ford, запустила сервис подписки на машины. Пока он доступен только корпоративным клиентам, которые могут подписаться на «Патриот» и «Буханку».
Легендарное немецкое ателье Brabus впервые разработало тюнинг-пакет для китайского кроссовера — купеобразного Wey VV7 GT. Пока создан только впечатляющий обвес.
АвтоВАЗ запатентовал три новых названия для возможных будущих моделей — Forta, Kayna и Tensa. При этом у отечественного автопроизводителя уже есть целая коллекция неиспользованных, но запатентованных наименований.
Компания Skoda раскрыла много технических подробностей о первом электрическом кроссовере, который назовут Enyaq iV. Базовая версия модели будет заднеприводной, но для электрокара также подготовили «заряженный» RS-вариант с четырьмя ведущими колёсами.
Пятилетний мальчик угнал машину родителей, чтобы съездить и купить Lamborghini. Его решили не наказывать, а семью засыпали предложениями прокатить парня на настоящем суперкаре.
Столичные власти опубликовали список марок, владельцы которых чаще всего нарушают пропускной режим в городе. Больше всех штрафов получили москвичи на Hyundai и Kia.
90-летняя бабушка Рина впервые в жизни села за руль автомобиля, причём ей сразу дали мощный кабриолет. И она неплохо справилась!
Кросс-версии — это очень удобно, когда нужна машина для плохих дорог, а обычный кроссовер покупать не хочется. Но кросс-варианты встречаются нечасто. Мы подумали «Какого чёрта?!» и представили, как могли бы выглядеть некоторые модели с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиком по кругу.
Продолжаем публиковать ваши интереснейшие и захватывающие рассказы. Недавно мы просили вас поделиться историями про ремонт своими руками, и среди них набралось несколько очень увлекательных вариантов.