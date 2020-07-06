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Новый внедорожник УАЗа, подорожание ОСАГО и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

«Русский Прадо» от УАЗ, новая Skoda Octavia RS, повышение цен на ОСАГО и другие новости понедельника, 6 июля 2020 года

В Сеть попали первые рендеры новой модели УАЗа, которую построят на базе Патриота. У новинки будет почти целиком новый кузов, дорогая электроника и новые моторы. 


Весной марка Skoda показала заряженный гибрид Octavia RS, а теперь пришло время бензиновой и дизельной моди­фикации «эр-эски». У последней, кстати, будет опциональный полный привод!


Официальная презентация нового Bronco во всех ипостасях состоится через неделю, но нам уже обещаны рама, настоящий полный привод и все остальные атрибуты настоящего внедорожника. Но будет и кроссовер с несущим кузовом — для начинающих.


Банк России с конца августа позволит страховщикам расширить тарифные коридоры для нескольких групп пользователей ОСАГО. Для некоторых страховка подешевеет, а для некоторых – значительно подорожает.


Настоящая «капсула времени» — машина из первой партии, с мизерным пробегом... Даже шины оригинальные. Средняя цена на такие автомобили — около 300 тысяч долларов США.


Разбираемся по фото, что не так с этими машинами. Машинами недешёвыми, к слову, — спорткарами за многие миллионы рублей. 


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