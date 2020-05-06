Убийца Теслы из Белоруссии, электрический УАЗ за три миллиона и другие новости дня

Появились слухи о том, что Nissan может покинуть европейский рынок в ближайшем будущем, чтобы сосредоточиться на США, Китае и Японии. Так это или нет — узнаем в конце мая. Пока же представители Nissan всё отрицают и обещают остаться и в Европе, и в России.