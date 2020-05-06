Посмотрите, как кто-то гоняет по бездорожью на новом Porsche 911

Убийца Теслы из Белоруссии, электрический УАЗ за три миллиона и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Белорусский электрокар, который сможет побороться с Теслой, электрический УАЗ Хантер из Чехии, возвращение Chevrolet в Россию и другое: самые важные события среды, 6 мая 2020 года.

Национальная академия наук Белоруссии показала прототипы электромобилей собственной разработки. Среди них есть родстер, который, по мнению создателей, сможет конкурировать с машинами Tesla. Правда, пока раскрыли только шасси и макет кузова.

Стала известна цена электрического УАЗ Хантер, разработанного чешской фирмой MW Motors. Каждый экземпляр обойдётся минимум в 40 000 евро, а продавать их планируют в Европе.

Компания UzAuto отложила вывод на российский рынок дешёвых моделей компании Chevrolet. Автопроизводитель не успел ввезти в РФ партию автомобилей для сертификации до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что машины поступят в продажу ещё в марте.

Появились слухи о том, что Nissan может покинуть европейский рынок в ближайшем будущем, чтобы сосредоточиться на США, Китае и Японии. Так это или нет — узнаем в конце мая. Пока же представители Nissan всё отрицают и обещают остаться и в Европе, и в России.

В США продают универсал Mercedes-Benz 560 TEL, сделанный из седана S-класса серии W126. Автомобиль построен тюнинг-ателье — сам автопроизводитель такой модификации никогда не выпускал.

В Швейцарии сфотографировали седан Lada Vesta Sport. И всё бы ничего, но на машине стоят местные номера. Как российская «зажигалка» оказалась в одной из самых благополучных стран Европы, непонятно.

В Болгарии один пенсионер часто ездит к своему дому по лесным тропам и ручьям. Всё бы ничего, но он делает это на новеньком кабриолете Porsche 911 Carrera 4S.

Если вам кажется, что автопроизводитель — это предприятие, с которым не может случиться никаких неожиданных или курьёзных ситуаций, то вы сильно заблуждаетесь. Сегодня рассказываем о некоторых казусах, которые случались с автомобильными гигантами.

Знаете ли вы, что из проводки в вашей машине можно сплести подвесной мост? А сколько топлива нужно на запуск двигателя? Нет?! Тогда посмотрите на подборку фактов про автомобили, которые вас удивят. Да-да, про вашу машину там тоже есть.

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