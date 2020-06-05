«Новенькая» 30-летняя «девятка», нападение медведя на Тойоту и другие новости дня
Редакция Авто.ру
«Капсула времени», которой владел директор ЗАЗа, медведь, пойманный в Тойоте, «Запорожец» в Америке и другое: самые важные события пятницы, 5 июня 2020 года.
В Сети появился снимок «заряженной» версии купе. На нём полностью видна передняя часть кузова с большими воздухозаборниками и массивной радиаторной решёткой. Премьера BMW M4 состоится в сентябре 2020 года.
Хэтчбек 1990 года выпуска десятилетиями стоял под чехлом и сохранил удивительно скромный пробег в 1150 километров и отличное состояние. За исключением пришедших в негодность покрышек...
Неудачно припаркованный хэтчбек смыло в море, но владелец поплыл за машиной и боролся за неё, пока не подоспела помощь с берега. Операция по спасению заняла всего 15 минут.
ЗАЗ-965А привёз в США поклонник модели. Сейчас полностью отреставрированный автомобиль с пробегом 62 850 километров стоит 17 895 долларов (1,23 миллиона рублей).
Внедорожник возглавил странный рейтинг Фестиваля скорости в Гудвуде: он оказался на первом месте в списке из восьми машин худших автомобильных компаний. В плюсы Лады занесли суровый дизайн, простоту, проходимость, низкую цену и пригодность для города и деревни.
В Калифорнии медведь учуял запах еды и залез во внедорожник Toyota 4Runner. Выбраться не получилось, и вскоре салон машины превратился в лохмотья. Изуродованную машину хищник покинул только с помощью полицейских.
Бывает так, что эксклюзивный суперкар пытаются продать самым простым способом — по объявлению в интернете. Собрали десять любопытных экземпляров, за которые обычно борются коллекционеры и знаменитости.
Мы попросили лучших автомобильных фотографов России снять машины, не выходя из дома. Фото надо было сделать так, словно это настоящий, большой автомобиль. Вот что получилось.