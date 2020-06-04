Царь-кроссовер Aurus Komendant, жертва погромов Alpina и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Первые изображения внедорожного Ауруса, аутентичная колумбийская «Нива», угнанный и разбитый родстер Alpina и другие важные события четверга, 4 июня 2020 года
Один из 555 экземпляров Z8 Alpina стал жертвой уличных беспорядков в Санта-Монике. Родстер за полмиллиона долларов угнали прямо из автосалона и вскоре разбили о столб.
Пробег внедорожника 1981 года составляет внушительные 250 000 километров, но на внешнем виде это не отразилось. «Нива» выглядит как новая, а коллекционную ценность повышает почти стопроцентная оригинальность.
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Каким будет русский соперник Rolls-Royce Cullinan? Вот таким! Нашим подробным иллюстрациям уже можно верить. А проверить получится только в 2022 году, когда царь-кроссовер официально покажется публике.
Внедорожник и пикап получили новые бамперы, диодные фары, фонари с иным рисунком, адаптивный круиз-контроль и восьмидюймовый дисплей с Apple CarPlay и Android Auto.
Минтранс России утвердил новую процедуру техосмотра: оператор ТО будет обязан фотографировать машины до и после осмотра. Снимки занесут в электронную диагностическую карту, а вдобавок ГИБДД будет проводить внеплановые проверки.
Жутковатый на вид автомобиль-экспонат построили краснодарские мастера. Несмотря на объём переделок, эта 3,33-метровая в высоту Приора способна передвигаться: на концах лап установлены небольшие колёса, а максимальная скорость составляет