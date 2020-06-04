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Царь-кроссовер Aurus Komendant, жертва погромов Alpina и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Первые изображения внедорожного Ауруса, аутентичная колумбийская «Нива», угнанный и разбитый родстер Alpina и другие важные события четверга, 4 июня 2020 года

Один из 555 экземпляров Z8 Alpina стал жертвой уличных беспорядков в Санта-Монике. Родстер за полмиллиона долларов угнали прямо из автосалона и вскоре разбили о столб.


Пробег внедорожника 1981 года составляет внушительные 250 000 километров, но на внешнем виде это не отразилось. «Нива» выглядит как новая, а коллекционную ценность повышает почти стопроцентная оригинальность.


Флагманский лифтбек доступен только со 190-сильным турбо­мотором и минимум за 2 639 000 ₽. Уже в базе есть адаптивная подвеска, трёхзонный климат-контроль, 10,25-дюймовая приборка и восьми­дюймовый медиадисплей.


Каким будет русский соперник Rolls-Royce Cullinan? Вот таким! Нашим подробным иллюстрациям уже можно верить. А проверить получится только в 2022 году, когда царь-кроссовер официально покажется публике.


Внедорожник и пикап получили новые бамперы, диодные фары, фонари с иным рисунком, адаптивный круиз-контроль и восьмидюймовый дисплей с Apple CarPlay и Android Auto. 2,8-литровый турбодизель отныне развивает 204 л.с.


Минтранс России утвердил новую процедуру техосмотра: оператор ТО будет обязан фото­графи­ровать машины до и после осмотра. Снимки занесут в электронную диагности­ческую карту, а вдобавок ГИБДД будет проводить внеплановые проверки.


Жутковатый на вид автомобиль-экспонат построили красно­дарские мастера. Несмотря на объём переделок, эта 3,33-метровая в высоту Приора способна пере­двигаться: на концах лап установ­лены небольшие колёса, а максимальная скорость составляет 5 км/ч.


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