Мощнейший серийный внедорожник, дорожная яма на полмиллиона рублей и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Царь-внедорожник и царь-купе от Dodge, слишком дорогая яма, ещё более дорогая мегаяхта Lamborghini и другие новости пятницы, 3 июля 2020 года
Большой Durango серьёзно обновился и получил экстрим-версию SRT Hellcat мощностью 720 л.с. Lamborghini Urus с его 650 л.с. и 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk больше не короли. Кроме того, в Dodge улучшили грозное купе Challenger, сделав его ещё более грозным.
Тюнинг-ателье Mil-Spec представило дикий проект на базе внедорожника H1. Прежде всего под капот внедорожника поместили 6,6-литровый турбодизель V8 Duramax мощностью пять сотен лошадиных сил.
Житель Набережных Челнов взыскал с властей ущерб, причинённый при попадании его машины в дорожную яму. Отсудить удалось лишь 70% суммы, которая ушла на ремонт Maserati.
В продаже на Авто.ру появилось заднеприводное купе с 300-сильным 5,3-литровым мотором. Этот кастом — точная стилизация под американское кузовное
19-метровое суперсудно Lamborghini 63 получило внешность и интерьер в стиле гибридного суперкара Sian FKP 37. Кроме того, 4000-сильная Lambo-яхта весьма быстра: максимальная скорость составляет
Крутые тюнинговые «Нивы» из Германии и «Буханки» мечты из Голландии. Рассказываем об этих и других интересных переделках отечественных машин за границей.
Говорят, руку мастера видно издалека. А как насчёт мастеров автомобильного дизайна? Попробуйте угадать почерк дизайнера по паре автомобилей.
Для некоторых эстетика ещё имеет значение. Например, для Volvo. Однако просто круто выглядеть недостаточно. Разбираемся, чем хорош и в чём плох младший седан шведской марки.