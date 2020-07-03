Мощнейший серийный внедорожник, дорожная яма на полмиллиона рублей и другие новости дня

Большой Durango серьёзно обновился и получил экстрим-версию SRT Hellcat мощностью 720 л.с. Lamborghini Urus с его 650 л.с. и 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk больше не короли. Кроме того, в Dodge улучшили грозное купе Challenger, сделав его ещё более грозным.



