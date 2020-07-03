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Мощнейший серийный внедорожник, дорожная яма на полмиллиона рублей и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Царь-внедорожник и царь-купе от Dodge, слишком дорогая яма, ещё более дорогая мегаяхта Lamborghini и другие новости пятницы, 3 июля 2020 года

Большой Durango серьёзно обновился и получил экстрим-версию SRT Hellcat мощностью 720 л.с. Lamborghini Urus с его 650 л.с. и 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk больше не короли. Кроме того, в Dodge улучшили грозное купе Challenger, сделав его ещё более грозным.


Тюнинг-ателье Mil-Spec представило дикий проект на базе внедорожника H1. Прежде всего под капот внедорожника поместили 6,6-литровый турбо­дизель V8 Duramax мощностью пять сотен лошадиных сил. 


Житель Набережных Челнов взыскал с властей ущерб, причи­нённый при попадании его машины в дорожную яму. Отсудить удалось лишь 70% суммы, которая ушла на ремонт Maserati.


В продаже на Авто.ру появилось заднеприводное купе с 300-сильным 5,3-литровым мотором. Этот кастом — точная стилизация под американское кузовное ар-деко 30-х годов прошлого века.


19-метровое суперсудно Lamborghini 63 получило внешность и интерьер в стиле гибридного суперкара Sian FKP 37. Кроме того, 4000-сильная Lambo-яхта весьма быстра: максимальная скорость составляет 111 км/ч.


Крутые тюнинговые «Нивы» из Германии и «Буханки» мечты из Голландии. Рассказы­ваем об этих и других интересных переделках отече­ственных машин за границей.


Говорят, руку мастера видно издалека. А как насчёт мастеров автомобильного дизайна? Попробуйте угадать почерк дизайнера по паре автомобилей.


Для некоторых эстетика ещё имеет значение. Например, для Volvo. Однако просто круто выглядеть недостаточно. Разбираемся, чем хорош и в чём плох младший седан шведской марки.


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