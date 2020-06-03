Уход Lada из Европы, Camry под маской BMW M5 и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Европа без русских Лад, сверхрестайлинг Hyundai Santa Fe, японский кабрик с лицом от BMW M5 и другое: важнейшие события среды, 3 июня 2020 года
После двух лет продаж корейский кроссовер получил мощный апдейт: он сильно изменился внешне, но ещё сильнее — технически. Теперь тут платформа третьего поколения, по-иному настроенное шасси и гибридные технологии. В Европу новинка приедет в сентябре.
Российский бренд прощается с европейскими покупателями. В рамках новой стратегии концерн решил не вкладываться в доработку двигателей Лад под новые экологические нормы Европы. Последнюю партию автомобилей Lada отправили в Евросоюз в марте.
Эта Camry Solara 2002 года старается выглядеть как BMW M5 серии E60. Владелец клянётся, что машина обращает на себя внимание прохожих, и просит за неё всего 7500 долларов (515 тысяч рублей).
Судя по объявленным ценам на седан и кросс-универсал All-Terrain, за базовый
Пройдите наш непростой тест, посвящённый одной-единственной марке. Тольятти, «Жигули», «Самары», Porsche, ротор, экспорт и итальянские корни. Какие факты о Lada вам знакомы?
Увы, знаменитый двигатель Bentley уходит в историю вместе с седаном Mulsanne. На заводе в Крю произведён последний экземпляр этой 6,75-литровой
Собрали пять автомобилей с пробегом более полумиллиона километров, которые никогда не меняли владельцев. Да, такое бывает, и все эти верные автомобили продаются на Авто.ру.
Первый экземпляр гоночной машины Panasonic Toyota Racing пустят с молотка. Онлайн-торги пройдут с 15 по 22 июня в рамках благотворительного аукциона RM Sotheby's. Вырученные средства пойдут на помощь в борьбе с пандемией.