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Обновлённый Tiguan, изображения Lada XCode и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

«Cенсорный» рестайлинг Тигуана, запрет каршеринга для нарушителей, наследница Оптимы на московских улицах и другие события четверга, 2 июля 2020 года

Volkswagen официально представил свежее семей­ство Tiguan. Кроссовер получил новое лицо, гаджети­зиро­ванный интерьер с тачпадами, а также заряженную модифи­кацию R.


В Госавтоинспекции предлагают запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться сервисами каршеринга. Компании могут ограничить доступ к машинам для водителей, многократно получавших штрафы.


В центре Москвы случайно сфотографи­рован новый седан, который к концу лета должен появиться в продаже под новым именем K5. Новинку заметили во время рекламной фото­сессии на терри­тории «Москва-Сити».


Флагманский люкс-кроссовер Bentley Bentayga обновился. Оформ­ление внешности навеяно образом гран-турера Continental GT и седана Flying Spur. Кроме того, у новинки расширилась колея и изменился интерьер.


Дилерские центры марки сообщают о нехватке сразу двух моделей. Сначала дефицитным стал Largus, а теперь перебои начались с поставками Xray. Причина — продление госпрограмм поддержки, а также нюансы конвейерной сборки.


Белорусский производитель начал выпуск удлинённой средне­тоннажной модели «Корнет». Грузовик создавали с прицелом на российский рынок — по характери­стикам новинка не попадает под систему оплаты проезда.


Знаменитое ателье предста­вило лимити­ро­ванный суперкар Le Mansory на базе средн­е­мотор­ного Ford GT. Уникальный углепластиковый кузов получился шире стандартного, интерьер получил новые кресла и отделку замшей, а 3,5-литровый V6 форси­рован до 710 л.с.


Слухи, что Lada Xray могут снять с производ­ства, уже не совсем слухи. Возможно, на АвтоВАЗе готовят замену, которой станет кроссовер XCode. И когда он появится, он скорее всего, будет выглядеть так.


Пикап-мутант, кемпер по цене квартиры, суперлесовоз и первый Gloros — все эти невероятные машины можно купить прямо сейчас! Вдруг вы мечтали о по-настоящему заметном автомобиле. 


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