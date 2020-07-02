Обновлённый Tiguan, изображения Lada XCode и другие новости дня
Редакция Авто.ру
«Cенсорный» рестайлинг Тигуана, запрет каршеринга для нарушителей, наследница Оптимы на московских улицах и другие события четверга, 2 июля 2020 года
Volkswagen официально представил свежее семейство Tiguan. Кроссовер получил новое лицо, гаджетизированный интерьер с тачпадами, а также заряженную модификацию R.
В Госавтоинспекции предлагают запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться сервисами каршеринга. Компании могут ограничить доступ к машинам для водителей, многократно получавших штрафы.
В центре Москвы случайно сфотографирован новый седан, который к концу лета должен появиться в продаже под новым именем K5. Новинку заметили во время рекламной фотосессии на территории «Москва-Сити».
Флагманский люкс-кроссовер Bentley Bentayga обновился. Оформление внешности навеяно образом гран-турера Continental GT и седана Flying Spur. Кроме того, у новинки расширилась колея и изменился интерьер.
Дилерские центры марки сообщают о нехватке сразу двух моделей. Сначала дефицитным стал Largus, а теперь перебои начались с поставками Xray. Причина — продление госпрограмм поддержки, а также нюансы конвейерной сборки.
Белорусский производитель начал выпуск удлинённой среднетоннажной модели «Корнет». Грузовик создавали с прицелом на российский рынок — по характеристикам новинка не попадает под систему оплаты проезда.
Знаменитое ателье представило лимитированный суперкар Le Mansory на базе среднемоторного Ford GT. Уникальный углепластиковый кузов получился шире стандартного, интерьер получил новые кресла и отделку замшей, а 3,5-литровый V6 форсирован до 710 л.с.
Слухи, что Lada Xray могут снять с производства, уже не совсем слухи. Возможно, на АвтоВАЗе готовят замену, которой станет кроссовер XCode. И когда он появится, он скорее всего, будет выглядеть так.
Пикап-мутант, кемпер по цене квартиры, суперлесовоз и первый Gloros — все эти невероятные машины можно купить прямо сейчас! Вдруг вы мечтали о по-настоящему заметном автомобиле.