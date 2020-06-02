На Lada Priora установили огромные паучьи лапы и электромотор

Разорительный Cayenne, мародёры, угнавшие 50 машин, и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Большие траты на 16-летний Porsche, огромный новый штраф для водителей, большой калифорнийский погром с угоном и другое: важнейшие события вторника, 2 июня 2020 года

В ходе беспорядков в Калифорнии из дилерского центра FCA за ночь угнали около 50 новых машин. Владелец салона тщетно пытался защитить бизнес. Самым дорогим похищенным автомобилем стал 717-сильный Dodge Charger SRT Hellcat.


Американец решил подсчитать, во сколько ему обходится подержанный немецкий кроссовер. За 12 месяцев на обслуживание он потратил эквивалент стоимости ещё одного такого Кайена. Да и беспроблемной машину не назвать.


В КоАП может появиться статья об отказе от медицинского освидетельствования при наличии в автомобиле ребёнка в возрасте до 16 лет. За это предлагают штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав на два-три года.


Концерн Renault, которому принадлежит АвтоВАЗ, прекращает продажи российского внедорожника в Европе. С ужесточением норм модель не вписывается в экологические рамки. Дилеры заняты распродажей остатков последней партии, ввезённой в конце зимы. 


Оба рыжих мотоцикла 1991 года выпуска хранились в гараже в деревянных ящиках и ни разу не использовались. Полностью комплектные находки решено пока не распаковывать.


МВД подписало приказ о введении дополнительных кодов регионов. Цифровых комбинаций станет больше, но угрозы появления номерных табличек с кодом 666 нет: власти успокоили, что «дьявольского» индекса не будет.


Рассказываем, почему в Японии можно встретить праворульную «Ниву», в США — правительственный ЗиЛ, а в Исландии — винтажный Москвич эпохи «тресковых войн».


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