Разорительный Cayenne, мародёры, угнавшие 50 машин, и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Большие траты на 16-летний Porsche, огромный новый штраф для водителей, большой калифорнийский погром с угоном и другое: важнейшие события вторника, 2 июня 2020 года
В ходе беспорядков в Калифорнии из дилерского центра FCA за ночь угнали около 50 новых машин. Владелец салона тщетно пытался защитить бизнес. Самым дорогим похищенным автомобилем стал 717-сильный Dodge Charger SRT Hellcat.
Американец решил подсчитать, во сколько ему обходится подержанный немецкий кроссовер. За 12 месяцев на обслуживание он потратил эквивалент стоимости ещё одного такого Кайена. Да и беспроблемной машину не назвать.
В КоАП может появиться статья об отказе от медицинского освидетельствования при наличии в автомобиле ребёнка в возрасте до 16 лет. За это предлагают штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав на два-три года.
Концерн Renault, которому принадлежит АвтоВАЗ, прекращает продажи российского внедорожника в Европе. С ужесточением норм модель не вписывается в экологические рамки. Дилеры заняты распродажей остатков последней партии, ввезённой в конце зимы.
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