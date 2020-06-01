«Четвёрка» BMW с огромными ноздрями, Haval в стиле Гелика и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Гигантские ноздри баварского купе, штрафы за брошенную машину, Haval с «глазами» от G-Class и другое: важнейшие события понедельника, 1 июня 2020 года
Редчайший Innotruck стал последней завершённой работой легендарного дизайнера Луиджи Колани. У грузовика гибридная силовая установка, секретный ценник и статус одного из двух экземпляров в мире!
Официальная премьера купе пройдёт завтра, 2 июня. При этом изображения новинки уже гуляют по Сети. Что и требовалось доказать, новая BMW
Столичные автосалоны наконец вернулись к оффлайн-продажам. Однако сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и ждать снаружи при большом скоплении людей.
В новую редакцию КоАП добавлена статья, по которой разрешается штрафовать владельцев разукомплектованных и брошенных автомобилей. Если у машины отсутствуют кузовные детали, стёкла, оптика и колёса, штраф может составить до 3000 рублей.
Начались продажи вседорожного хэтчбека калининградской сборки. Базовая версия стоит
Внедорожник с индексом B06 станет основоположником новой линейки. Угловатую новинку с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz
На чём ездят Брэд Питт, Джей Лено и Шумахер, когда срочно надо выпендриться? Собрали несколько русских машин и мотоциклов из гаражей селебрити.