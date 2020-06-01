«Четвёрка» BMW с огромными ноздрями, Haval в стиле Гелика и другие новости дня

В новую редакцию КоАП добавлена статья, по которой разрешается штрафовать владельцев разукомп­лекто­ванных и брошенных автомобилей. Если у машины отсут­ствуют кузовные детали, стёкла, оптика и колёса, штраф может составить до 3000 рублей.



