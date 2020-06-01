Быстрейший автомобиль BMW сразился в дрэге с быстрейшим мотоциклом BMW

«Четвёрка» BMW с огромными ноздрями, Haval в стиле Гелика и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Гигантские ноздри баварского купе, штрафы за брошенную машину, Haval с «глазами» от G-Class и другое: важнейшие события понедельника, 1 июня 2020 года

Редчайший Innotruck стал последней завер­шённой работой легендарного дизайнера Луиджи Колани. У грузовика гибридная силовая установка, секретный ценник и статус одного из двух экземпляров в мире!


Официальная премьера купе пройдёт завтра, 2 июня. При этом изображения новинки уже гуляют по Сети. Что и требова­лось доказать, новая BMW 4-Series получила крайне спорное лицо с огромными ноздрями.


Столичные автосалоны наконец вернулись к оффлайн-продажам. Однако сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать рекомендации Роспотреб­надзора: носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и ждать снаружи при большом скоплении людей.


В новую редакцию КоАП добавлена статья, по которой разрешается штрафовать владельцев разукомп­лекто­ванных и брошенных автомобилей. Если у машины отсут­ствуют кузовные детали, стёкла, оптика и колёса, штраф может составить до 3000 рублей.


Начались продажи вседорожного хэтчбека калинин­­градской сборки. Базовая версия стоит 1 499 900 рублей и предлагает 140-сильный турбомотор, «робот», шесть подушек, камеру заднего вида и двухзонный климат. Топовый 200-сильный XCeed стоит 2 039 900 ₽.


Внедорожник с индексом B06 станет основоположником новой линейки. Угловатую новинку с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz G-класса нарисовал бывший дизайнер Land Rover и автор внешности Velar.


На чём ездят Брэд Питт, Джей Лено и Шумахер, когда срочно надо выпендриться? Собрали несколько русских машин и мотоциклов из гаражей селебрити.


Какой материал дня показался вам самым интересным?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение