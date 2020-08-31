Посмотрите, как дорога в Астрахани «съела» Lada Largus

Российский регион, который откажется от бензиновых машин, провал Лады и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Российский регион откажется от бензиновых машин, возрождение бренда Spyker российскими бизнесменами, юмористическая реклама внедорожников Lada в Боливии и другие события понедельника, 31 августа 2020 года. 

На Сахалине не должно остаться ни одного автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем. Власти региона собираются активно бороться за очищение окружающей среды — в том числе и путём отказа от ископаемого топлива.

О планах инвестировать в возобновление производства дорожных суперкаров Spyker объявили Борис Ротенберг и Михаил Пессис. Компания из Нидерландов, последние несколько лет не выпускавшая автомобили, может вернуться и в большой автоспорт.

Очевидцы засняли, как универсал Lada Largus наполовину исчез под асфальтом. Инцидент произошел в Астрахани около 7 часов вечера 31 августа. Никто не пострадал.

В гонке на четверть мили сошлись Mercedes-AMG G 63 и Lamborghini Urus с восьмицилиндровыми двигателями. Но пилота итальянского вседорожника поджидал сюрприз: немецкий соперник вышел на старт изрядно подготовленным.

Руководитель гоночной команды McLaren Racing Зак Браун приобрёл автодом Ford Condor RV, который в 70-х годах принадлежал заводской команде. О покупке он рассказал только после завершения сделки.

Видеоролик, посвящённый достоинствам российского внедорожника Lada 4х4, снят боливийской компанией Bolivian Auto Motors. Реклама раскрывает ещё и некоторые тонкости отношений между поколениями.

Продолжаем рассказывать о самых-самых автомобилях в мире. Мы уже разобрались с кроссоверами, внедорожниками, а также со спорт- и суперкарами. На очереди самый маленький автомобиль с тремя рядами сидений, длиннейший седан, самый лёгкий автомобиль и другие...

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