Российский регион, который откажется от бензиновых машин, провал Лады и другие новости дня

Продолжаем рассказывать о самых-самых автомобилях в мире. Мы уже разобрались с кроссоверами, внедорожниками, а также со спорт- и суперкарами. На очереди самый маленький автомобиль с тремя рядами сидений, длиннейший седан, самый лёгкий автомобиль и другие...