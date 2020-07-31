Угон и уничтожение Porsche за 13 миллионов и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Угон у родственника Porsche за 13 миллионов, необычный ГАЗ с китайской кабиной, переход России на новые права, ржавый Форд из сарая за 15 миллионов, рублёвые цены на новую Тойоту и другие события пятницы, 31 июля 2020 года.
Британская полиция задержала 17-летнего подростка, который угнал очень редкий и очень дорогой суперкар Porsche 911 GT3 у своего родственника и попал на нём в аварию. В результате машина сильно разбита, о её состоянии можно судить по фотографиям.
В соцсетях опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлён грузовик «Валдай Next». Из снимков следует, что новинка получила кабину от китайского автомобиля. И её тут же раскритиковали.
ГИБДД должна была начать выдачу водительских удостоверений нового образца с 20 августа. Но выяснилось, что подразделения приступили к выдаче раньше времени. Рассказываем, чем отличаются новые права.
На аукционе Grays Online за автомобиль марки Ford 1973 года выпуска заплатили внушительную сумму, эквивалентную 15,5 миллиона рублей. Даже несмотря на не очень хорошее состояние.
Компания Cadillac опубликовала серию тизеров, показывающих колёса, порт для зарядки и анимированную эмблему электрического концепт-кара Lyriq. Его рассекретят 6 августа.
Кроссовер Toyota Highlander нового поколения приехал в Россию и предлагается с одной силовой установкой и в двух комплектациях. По сравнению с предшественником, новый Highlander подорожал.
Вспомнили несколько крутых суперкаров, поражающих роскошью седанов и прочих мелкосерийных и эксклюзивных автомобилей, о которых вы не слышали, но которые очень хотят побороться за кошельки самых богатых людей планеты.
Разбираемся, какими способами будут угонять машины в будущем и можно ли этому противостоять.