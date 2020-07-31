Toyota Highlander нового поколения оказался дороже предшественника в России

Угон и уничтожение Porsche за 13 миллионов и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Угон у родственника Porsche за 13 миллионов, необычный ГАЗ с китайской кабиной, переход России на новые права, ржавый Форд из сарая за 15 миллионов, рублёвые цены на новую Тойоту и другие события пятницы, 31 июля 2020 года.

Британская полиция задержала 17-летнего подростка, который угнал очень редкий и очень дорогой суперкар Porsche 911 GT3 у своего родствен­ника и попал на нём в аварию. В резуль­тате машина сильно разбита, о её состоянии можно судить по фотографиям.

В соцсетях опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлён грузовик «Валдай Next». Из снимков следует, что новинка получила кабину от китайского автомобиля. И её тут же раскритиковали.

ГИБДД должна была начать выдачу водительских удосто­верений нового образца с 20 августа. Но выяснилось, что подраз­деления приступили к выдаче раньше времени. Рассказы­ваем, чем отличаются новые права.

На аукционе Grays Online за автомобиль марки Ford 1973 года выпуска заплатили внуши­тельную сумму, экви­валентную 15,5 миллиона рублей. Даже несмотря на не очень хорошее состояние.

Компания Cadillac опубликовала серию тизеров, показыва­ющих колёса, порт для зарядки и анимиро­ванную эмблему электри­ческого концепт-кара Lyriq. Его рас­секретят 6 августа.

Кроссовер Toyota Highlander нового поколения приехал в Россию и пред­лагается с одной силовой установкой и в двух комп­лектациях. По срав­нению с предше­ственником, новый Highlander подорожал.



Вспомнили несколько крутых суперкаров, поражающих роскошью седанов и прочих мелко­серийных и эксклю­зивных авто­мобилей, о которых вы не слышали, но которые очень хотят побороться за кошельки самых богатых людей планеты.

Разбираемся, какими способами будут угонять машины в будущем и можно ли этому противостоять.

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