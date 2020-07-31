Угон и уничтожение Porsche за 13 миллионов и другие новости дня

Британская полиция задержала 17-летнего подростка, который угнал очень редкий и очень дорогой суперкар Porsche 911 GT3 у своего родствен­ника и попал на нём в аварию. В резуль­тате машина сильно разбита, о её состоянии можно судить по фотографиям.