Объявления недели, Аурус-катафалк и первое фото нового Sportage. Главное за день

Почитать перед сном

Знаете, в какую сумму обходится содержание «Гелика»? Мы поговорили с владельцем G-класса и выяснили, сколько он тратит на этого здоровяка. Замена дворников, например, обойдётся всего в 1800 рублей, но есть расходы и побольше.

Советские автомобили на Западе — не слишком распространённое явление. Однако они существуют и некоторые могут стоить очень серьёзных денег. Мы решили посмотреть объявления и, руководствуясь принципом «чем дороже — тем лучше», выбрать машины с самым шокирующим ценником. Как вам «девяносто девятая» за... 2,7 миллиона рублей?!