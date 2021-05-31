Объявления недели, Аурус-катафалк и первое фото нового Sportage. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Пришло время для первого на этой неделе ежедневного дайджеста. И у нас, как обычно, много интересного. Сегодня расскажем, как и когда страховщики могут потребовать вернуть деньги за ремонт, какая модификация появится у роскошного Ауруса, как едет новый Subaru XV и многое другое.
Ликбез дня: почему страховая требует вернуть деньги по ОСАГО
Слышали о случаях, когда автомобилистам сначала выплачивали компенсацию за ДТП по ОСАГО, а через несколько лет требовали вернуть сумму, обвиняя автомобилиста в мошенничестве? К сожалению, такие истории не единичны. Мы разобрались, насколько это законно и как обезопасить себя от подобных ситуаций.
Лучшие объявления
Пока вы отдыхали, мы собрали свежую подборку самых ярких, интересных и необычных автомобилей, которые продаются на Авто.ру. Как всегда тут есть на что посмотреть: от карбонового Lamborghini Urus до классного ретрокара по цене новой Lada Granta.
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Знаете, в какую сумму обходится содержание «Гелика»? Мы поговорили с владельцем
Советские автомобили на Западе — не слишком распространённое явление. Однако они существуют и некоторые могут стоить очень серьёзных денег. Мы решили посмотреть объявления и, руководствуясь принципом «чем дороже — тем лучше», выбрать машины с самым шокирующим ценником. Как вам «девяносто девятая» за... 2,7 миллиона рублей?!
Кстати!
Недавно мы поездили на свежем кросс-хэтчбеке Subaru XV и теперь готовы рассказать об этой неординарной модели во всех подробностях в свежем тесте.