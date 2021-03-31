Наказание за грязные номера на платных трассах, первый автомобиль от Xiaomi и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как хотят наказывать за езду с грязными номерами на платных дорогах, как выглядят первый автомобиль от Xiaomi и заряженный Patrol Nismo, список финалистов премии «Автомобиль года в мире» и другие события среды, 31 марта 2021 года.
На портале правовой информации появился проект постановления правительства, регулирующий передвижение по платным магистралям. Минтранс этим проектом предлагает среди прочего наказывать водителей, выехавших на трассы с безбарьерной системой оплаты с грязными, нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами.
В рамках презентации, посвящённой будущим новинкам, глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал и о перспективах выхода корпорации на автомобильный рынок. Он всё же состоится, причём одну машину Xiaomi уже построила.
Компания Nissan представила доработанную в подразделении Nismo модификацию флагманского внедорожника Patrol. Версия с развитым обвесом, доработанной подвеской и форсированным двигателем появится в продаже на Ближнем Востоке уже в апреле по цене, эквивалентной почти 8 миллионам рублей.
Российские дилеры марки Skoda начали принимать заказы на лифтбек Октавия с двумя новыми двигателями — 110-сильным атмосферным объёмом 1,6 литра и двухлитровой «турбочетвёркой» на 190 сил. При этом Октавия с самым слабым мотором стоит всего на 3 тысячи рублей дешевле 150-сильной версии, которая в свою очередь подорожала на 33 тысячи.
Оргкомитет премии World Car of the Year назвал автомобили, вышедшие в финал в пяти категориях, включая главную номинацию. Ни один из претендентов на главный титул в России официально не продаётся.
Автомобили продаются ежесекундно, и это не только новые Солярисы и прочие ликвидные Тойоты. На бесчисленных аукционах тоже уйма предложений, и порой даже удивительно, насколько много желающих на всю эту красоту. Но так бывает не всегда — мы нашли 8 примеров, когда редкие и дорогие автомобили оставались невостребованными.