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Наказание за грязные номера на платных трассах, первый автомобиль от Xiaomi и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как хотят наказывать за езду с грязными номерами на платных дорогах, как выглядят первый автомобиль от Xiaomi и заряженный Patrol Nismo, список финалистов премии «Автомобиль года в мире» и другие события среды, 31 марта 2021 года.

На портале правовой информации появился проект постанов­ления правитель­ства, регули­рующий пере­движение по платным маги­стралям. Минтранс этим проектом предлагает среди прочего наказывать водителей, выехавших на трассы с безбарьерной системой оплаты с грязными, нечита­емыми или умышленно скрытыми номерами.

В рамках презентации, посвящённой будущим новинкам, глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал и о перспективах выхода корпорации на автомобильный рынок. Он всё же состоится, причём одну машину Xiaomi уже построила.

Компания Nissan представила доработанную в подразделении Nismo моди­фикацию флагманского вне­дорожника Patrol. Версия с развитым обвесом, доработанной подвеской и форсиро­ванным двигателем появится в продаже на Ближнем Востоке уже в апреле по цене, эквива­лентной почти 8 милли­онам рублей.

Российские дилеры марки Skoda начали принимать заказы на лифтбек Октавия с двумя новыми двигателями — 110-сильным атмосферным объёмом 1,6 литра и двухлитровой «турбо­четвёркой» на 190 сил. При этом Октавия с самым слабым мотором стоит всего на 3 тысячи рублей дешевле 150-сильной версии, которая в свою очередь подорожала на 33 тысячи.

Оргкомитет премии World Car of the Year назвал автомобили, вышедшие в финал в пяти категориях, включая главную номинацию. Ни один из претендентов на главный титул в России официально не продаётся.

Автомобили продаются ежесекундно, и это не только новые Солярисы и прочие ликвидные Тойоты. На бесчисленных аукционах тоже уйма предложений, и порой даже удиви­тельно, насколько много желающих на всю эту красоту. Но так бывает не всегда — мы нашли 8 примеров, когда редкие и дорогие автомобили оставались невостребо­ванными.

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