Наказание за грязные номера на платных трассах, первый автомобиль от Xiaomi и другие события дня

Автомобили продаются ежесекундно, и это не только новые Солярисы и прочие ликвидные Тойоты. На бесчисленных аукционах тоже уйма предложений, и порой даже удиви­тельно, насколько много желающих на всю эту красоту. Но так бывает не всегда — мы нашли 8 примеров, когда редкие и дорогие автомобили оставались невостребо­ванными.