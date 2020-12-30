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Прекращение продаж Honda в России, новый порядок обжалования штрафов и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Когда Honda прекратит продавать автомобили в России, новый порядок обжалования штрафов ГИБДД, машина из мусора за 200 долларов и другие события среды, 30 декабря 2020 года.

Марка Honda официально объявила об уходе из России. Поставки новых автомобилей российским дилерам будут прекращены в течение 2022 года. Решение связывают с необходимостью реструктуризации операций.

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок электронного обжалования штрафов ГИБДД, полученных на основе информации с дорожных камер. Своё обращение водителю всё-таки придётся заверять электронной подписью.

Выросший в бедной семье житель окраин Аккры, столицы Ганы, всегда мечтал о собственном автомобиле. И в конце концов построил его своими руками буквально из того, что нашлось на ближайшей свалке.

ПАО ГАЗ в Арбитражном суде Москвы отстояло свои авторские права на товарные знаки, напрямую связанные с автомобилями. Продавцу игрушечных моделей ГАЗ-21 «Волга» и «Тигр» придётся выплатить заводу 180 тысяч рублей.

Подробный гайд по восстановлению одним человеком мотоцикла «Урал М63» выпуска 1969 года опубликован на YouTube-канале Great Idea. За прошедшую неделю видео набрало почти 3 миллиона просмотров.

Оказывается, даже в 2020-м встречаются советские машины, сохранившие свой первозданный вид. Не верите? Ловите целую коллекцию примеров!

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