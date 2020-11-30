Цены кроссовера-гиганта для России, отмена транспортного налога на электрокары и другие события дня
Редакция Авто.ру
Все цены самого большого кроссовера от Hyundai для России, четыре региона страны, где отменили транспортный налог на электромобили, сколько (неофициально) стоит новый Mercedes-Benz S-класса и другие события понедельника, 30 ноября 2020 года.
Российский офис компании Hyundai объявил о выходе на российский рынок флагманского кроссовера Palisade. Вседорожник будет доступен в четырёх комплектациях, включая особое исполнение Cosmos, с двумя двигателями и полным приводом.
Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога ещё в нескольких регионах России. При этом в некоторых регионах налог отменили полностью, а кое-где — лишь временно и при соблюдении определённых условий.
Создатели молодёжного родстера «Крым» скорректировали его предполагаемую базовую стоимость. В очередном выпуске блога МГТУ им. Баумана на «Хабре» названа цифра 650–750 тысяч рублей, но именно столько спорткар будет стоить при выполнении сразу нескольких условий.
МВД РФ предлагает оформить навыки вождения, которые необходимо проверять у курсантов во время экзамена на права, отдельным списком. Будущих водителей могут обязать демонстрировать умение обгонять, разворачиваться и не только.
На Авто.ру появились предложения по поставкам седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения (W223) — при этом официально модель в нашей стране пока не продаётся.
Остались ли ещё производители, которые по какой-то неведомой причине до сих пор не производят такие, сверхвостребованные машины? Оказывается, да!
Если бы Квентин Тарантино снял фильм, главные роли в котором исполнили бы все среднеразмерные кроссоверы нашего рынка, то Nissan X-Trail был бы персонажем, постоянно находящимся на волоске от смерти. Почему? Рассказываем...