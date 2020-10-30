Volkswagen, который больше не купить в России, цены на «чёрные» Лады и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Немецкий автомобиль, покинувший российский рынок, фото кроссовера Changan с «плавником» и «без ручек», цены спецверсий Lada 4x4 Black и Xray Cross Black, краш-тест сразу двух гиперкаров Rimac стоимость $4,2 миллиона и другие события пятницы, 30 октября 2020 года.
В России прекращены продажи лифтбека Volkswagen Arteon: описание модели исчезло с официального сайта, в конфигураторе Arteon также отсутствует. Продавалась пятидверка в РФ только пять месяцев — с июня по октябрь.
Компания Changan опубликовала фотографии вседорожника под названием UNI-K, ранее анонсированного как UNI-V. Новинка станет вторым и самым крупным представителем линейки UNI, и, возможно, самым дорогим кроссовером марки.
АвтоВАЗ начал продажи ещё двух моделей из спецсерии Black: особо чёрное оформление получили внедорожник Lada 4x4 Urban и кросс-хэтч Xray Cross. Взгляните, как выглядят новинки с ценой до миллиона рублей.
Странная авария случилась в ходе очередной гонки Roborace, в которой участвуют исключительно беспилотные болиды. Спорткар команды SIT Acronis буквально через метр после старта просто врезался в стену. Опубликовано видео.
Хорватская компания Rimac, готовящая к выходу на рынок электрический гиперкар C_Two, опубликовала видео с испытаний двух прототипов: машины разбили в ходе плановых краш-тестов. Прогнозируемая стоимость рыночного образца C_Two — 2,1 миллиона долларов.
Мы уже писали о случаях, когда автомобили по ошибке оказывались вообще не там, куда хотели бы попасть их водители. Но что, если кто-то целенаправленно едет туда, где его машине, по-хорошему, не место? Мы собрали восемь таких видеопримеров, на просмотр которых не жалко времени...