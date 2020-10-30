Volkswagen, который больше не купить в России, цены на «чёрные» Лады и другие новости дня

Мы уже писали о случаях, когда автомобили по ошибке оказывались вообще не там, куда хотели бы попасть их водители. Но что, если кто-то целенаправленно едет туда, где его машине, по-хорошему, не место? Мы собрали восемь таких видеопримеров, на просмотр которых не жалко времени...