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«Восьмиглазый» внедорожник для России, массовое закрытие АЗС и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Запуск внедорожного флагмана Kia в России, как выглядит самый мощный тягач в мире, почему трети российских АЗС грозит закрытие, сколько стоит новый кабриолет BMW, японский концепт-кар, который может становиться полупрозрачным, и другие события среды, 30 сентября 2020 года.

Рамный внедорожник Kia Mohave после масштабного обновления встал на конвейер калининградского предприятия «Автотор». Модель для России получит безальтер­нативный дизельный V6. Продажи стартуют в четвёртом квартале года.

Компания Scania представила новую флагманскую версию грузовика — 770S, оснащённую усовершен­ствованным дизелем V8. Теперь она претендует на звание самого мощного в мире серийного магистрального тягача.

Российские АЗС могут не справиться с необходи­мостью модернизации раздаточных колонок, которую преду­сматривает новый ГОСТ, вступающий в силу с 1 октября. Несоблюдение новых требований грозит большими штрафами и массовым закрытием российских заправок.

Марка BMW официально представила открытую версию 4 серии. Складной мягкий верх производитель называет главной инновацией, реализованной на новинке. В России кабриолет оценён на 600 тысяч дороже аналогичного купе.

Технологическая компания Kyocera в сотрудни­честве с профессором Масахико Инами из Токийского универ­ситета разработали концепт-кар под названием Moeye. Шансов стать серийным у него нет, он призван удивить набором технологий.

Компания Aston Martin и архитектурное бюро S3 Architecture представили эскизы совместного проекта под названием Sylvan Rock. Поместье стоимостью в 605 миллионов рублей возведут посреди дикого леса в долине реки Гудзон в двух часах езды от Нью-Йорка.

Для дальнобойщика кабина его грузовика — не второй, а скорее первый дом. В нашей сегодняшней подборке — самые крутые «спальные» кабины, серийно выпускаемые грузовыми производителями. Итак, у кого больше?

Как и почему мы выбрали именно эти модели? Во-первых, владеть чем-то новым — это приятно. К тому же все мотоциклы из нашей подборки официально представлены на российском рынке и укладываются в диапазон от 300 до 600 тысяч рублей.

Что было самым интересным за сегодня? Голосуйте за новость дня!

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