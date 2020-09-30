«Восьмиглазый» внедорожник для России, массовое закрытие АЗС и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Запуск внедорожного флагмана Kia в России, как выглядит самый мощный тягач в мире, почему трети российских АЗС грозит закрытие, сколько стоит новый кабриолет BMW, японский концепт-кар, который может становиться полупрозрачным, и другие события среды, 30 сентября 2020 года.
Рамный внедорожник Kia Mohave после масштабного обновления встал на конвейер калининградского предприятия «Автотор». Модель для России получит безальтернативный дизельный V6. Продажи стартуют в четвёртом квартале года.
Компания Scania представила новую флагманскую версию грузовика — 770S, оснащённую усовершенствованным дизелем V8. Теперь она претендует на звание самого мощного в мире серийного магистрального тягача.
Российские АЗС могут не справиться с необходимостью модернизации раздаточных колонок, которую предусматривает новый ГОСТ, вступающий в силу с 1 октября. Несоблюдение новых требований грозит большими штрафами и массовым закрытием российских заправок.
Марка BMW официально представила открытую версию 4 серии. Складной мягкий верх производитель называет главной инновацией, реализованной на новинке. В России кабриолет оценён на 600 тысяч дороже аналогичного купе.
Технологическая компания Kyocera в сотрудничестве с профессором Масахико Инами из Токийского университета разработали концепт-кар под названием Moeye. Шансов стать серийным у него нет, он призван удивить набором технологий.
Компания Aston Martin и архитектурное бюро S3 Architecture представили эскизы совместного проекта под названием Sylvan Rock. Поместье стоимостью в 605 миллионов рублей возведут посреди дикого леса в долине реки Гудзон в двух часах езды от Нью-Йорка.
Для дальнобойщика кабина его грузовика — не второй, а скорее первый дом. В нашей сегодняшней подборке — самые крутые «спальные» кабины, серийно выпускаемые грузовыми производителями. Итак, у кого больше?
Как и почему мы выбрали именно эти модели? Во-первых, владеть чем-то новым — это приятно. К тому же все мотоциклы из нашей подборки официально представлены на российском рынке и укладываются в диапазон от 300 до 600 тысяч рублей.