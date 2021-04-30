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Кроссовер Mitsubishi для России, спецоперация ГИБДД и другие события дня

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Редакция Авто.ру

На сколько подорожал обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross перед стартом продаж в России, итоги «тонировочного» рейда от ГИБДД, чехословацкий мотоцикл из сарая, который простоял нераспакованным почти 50 лет, и другие события пятницы, 30 апреля 2021 года.

Компания Mitsubishi сообщила о начале продаж обновлённой версии вседорож­ника Eclipse Cross в России. При этом он снова подорожал — уже во второй раз. Офици­ально объяв­ленная в феврале нынешнего года базовая стоимость вседорожника составляла 2 379 000 рублей, однако сейчас он выходит на рынок по более высокой цене.

В столице завершилась спецоперация по выявлению авто­мобилей с чересчур тониро­ванными стёклами. Как пишет «Россий­ская газета», за период с 19 по 28 апреля инспекторы ГИБДД привлекли к ответ­ственности 17 035 водителей, и около двух сотен из них удалять тонировку не захотели.

Необычный лот будет продан в ходе аукциона Mecum, посвящён­ного мото­циклам. Это чехо­словацкий CZ неназванной модели, собранный в 1973 году и с тех пор пребы­вающий в заводской упаковке, — сохранилась даже промасленная обёрточная бумага.

Консалтинговая фирма iSeeCars опубликовала результаты исследо­вания, посвящённого цвету автомо­билей на вторичном рынке и его влиянию на остаточную стоимость. Оказалось, что яркие авто­мобили дешевеют значительно медленнее, чем машины наиболее востребо­ванных цветов белого, чёрного и серебристого.

Житель Южного Уэльса Адам Гриффитс разбил спорткар, выигранный в лотерею, уже на следующий день после его получения. Это подтвер­дила компания Dream Car Giveaway, проводив­шая розыгрыш. Утвержда­ется, что восстанов­лению Evo не подлежит.

Если в последнее время вам кажется, что ассорти­менту новых авто­мобилей в России как-то не хватает огонька, то вам не кажется. Интересные тачки смотрят на россий­ских клиентов через призму серых дилеров и чудом уцелевших пере­гонщиков. И поверьте, таких моделей очень много! Для начала мы выбрали такие у 15 брендов.

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