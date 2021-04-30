Кроссовер Mitsubishi для России, спецоперация ГИБДД и другие события дня

Если в последнее время вам кажется, что ассорти­менту новых авто­мобилей в России как-то не хватает огонька, то вам не кажется. Интересные тачки смотрят на россий­ских клиентов через призму серых дилеров и чудом уцелевших пере­гонщиков. И поверьте, таких моделей очень много! Для начала мы выбрали такие у 15 брендов.