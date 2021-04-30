Кроссовер Mitsubishi для России, спецоперация ГИБДД и другие события дня
Редакция Авто.ру
На сколько подорожал обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross перед стартом продаж в России, итоги «тонировочного» рейда от ГИБДД, чехословацкий мотоцикл из сарая, который простоял нераспакованным почти 50 лет, и другие события пятницы, 30 апреля 2021 года.
Компания Mitsubishi сообщила о начале продаж обновлённой версии вседорожника Eclipse Cross в России. При этом он снова подорожал — уже во второй раз. Официально объявленная в феврале нынешнего года базовая стоимость вседорожника составляла
В столице завершилась спецоперация по выявлению автомобилей с чересчур тонированными стёклами. Как пишет «Российская газета», за период с 19 по 28 апреля инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 17 035 водителей, и около двух сотен из них удалять тонировку не захотели.
Необычный лот будет продан в ходе аукциона Mecum, посвящённого мотоциклам. Это чехословацкий CZ неназванной модели, собранный в 1973 году и с тех пор пребывающий в заводской упаковке, — сохранилась даже промасленная обёрточная бумага.
Консалтинговая фирма iSeeCars опубликовала результаты исследования, посвящённого цвету автомобилей на вторичном рынке и его влиянию на остаточную стоимость. Оказалось, что яркие автомобили дешевеют значительно медленнее, чем машины наиболее востребованных цветов белого, чёрного и серебристого.
Житель Южного Уэльса Адам Гриффитс разбил спорткар, выигранный в лотерею, уже на следующий день после его получения. Это подтвердила компания Dream Car Giveaway, проводившая розыгрыш. Утверждается, что восстановлению Evo не подлежит.
Если в последнее время вам кажется, что ассортименту новых автомобилей в России как-то не хватает огонька, то вам не кажется. Интересные тачки смотрят на российских клиентов через призму серых дилеров и чудом уцелевших перегонщиков. И поверьте, таких моделей очень много! Для начала мы выбрали такие у 15 брендов.