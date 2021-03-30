Мощнейший кроссовер от Kia, полицейский Логан, зажатый «трубой глупости», и другие события дня

Казалось бы, совсем недавно компания BMW не слишком рвалась делать кроссоверы, а сегодня X-семейство состоит сразу из семи моделей! На вершине этой линейки находится громила X7, который готовится к обновлению. И судя по всему, нас ждёт кое-что ну очень необычное.