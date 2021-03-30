Мощнейший кроссовер от Kia, полицейский Логан, зажатый «трубой глупости», и другие события дня
Редакция Авто.ру
Электрический суперкроссовер из Кореи, первая жертва химкинской «трубы глупости», новый доступный кроссовер от Volkswagen, крошечный грузовик «Муравей» для полиции и другие события вторника, 30 марта 2021 года.
Компания Kia представила характеристики электрического кроссовера под названием EV6. Новинка получит пять вариантов силовых установок, «заряженную» версию GT, запас хода до 510 километров и новейшие медиатехнологии. Приём заказов в некоторых странах уже стартовал.
Полицейский Renault Logan, который должен был заступить на службу в Химках, вместо этого отправится на ремонт. Причиной этого стала обнаруженная водителем автовоза, перемещавшего машины, «труба глупости».
Концерн Volkswagen опубликовал первые изображения модели, которую готовит для Европы. Новинка станет чем-то средним между хэтчбеком и кроссовером и будет именоваться Taigo. Построят её на базе доступного кросс-купе VW Nivus, изначально разработанного для Бразилии.
Компания Lexus представила электрический концепт LF-Z Electrified, призванный «перезагрузить» как эстетику бренда, так и саму марку в целом. К 2025 году модельная линейка компании будет включать до 10 так или иначе электрифицированных моделей, но есть ли конвейерное будущее у самого концепта, пока неясно.
Тульский машиностроительный завод начал производство полицейской версии микроэлектрогрузовика «Муравей». Запустить выпуск планировалось ещё год назад, но помешала пандемия.
Казалось бы, совсем недавно компания BMW не слишком рвалась делать кроссоверы, а сегодня X-семейство состоит сразу из семи моделей! На вершине этой линейки находится громила X7, который готовится к обновлению. И судя по всему, нас ждёт кое-что ну очень необычное.