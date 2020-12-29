Видео с новой «Нивой», массовое возгорание китайских машин в России и другие события дня

Массовое производство рестай­линговой модели Lada Vesta может начаться только в первые месяцы 2022 года. Об этом со ссылкой на свои источники на заводе Lada Ижевск сообщает паблик Kviring Drive VK Shop. По их данным, за это время Веста может обзавестись шестиступен­чатой «механикой».