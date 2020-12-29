Нереальная скорость: китайцы разрушили гигантский мост за 10 секунд

Видео с новой «Нивой», массовое возгорание китайских машин в России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Что изменилось в салоне внедорожника Lada Niva после обновления, массовое само­возгорание российских кроссоверов Haval, когда появится рестай­линговая Lada Vesta и другие события вторника, 29 декабря 2020 года.

АвтоВАЗ опубликовал на своей странице в Facebook официальное видео, на котором впервые демонстри­руется интерьер обнов­лённого внедорожника Lada Niva. Сюрпризов не произошло: салон модели практически не изменился.

Пользователи интернет-форума Haval F7 Club рассказали о пяти случаях пожаров в кроссоверах Haval F7 и F7x в России. Все инциденты произошли в одном регионе, где сейчас стоят сильные морозы: машины горели в Сургуте, Нефте­юганске, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Компания Benchmark Vehicles, которая специали­зируется на разработке автодомов, поделилась подроб­ностями о своём новом проекте — кемпере Leithaus на базе Mercedes-Benz Sprinter 2019 года. У фирмы уже практически заполнен лист заказов на два года вперёд.

Массовое производство рестай­линговой модели Lada Vesta может начаться только в первые месяцы 2022 года. Об этом со ссылкой на свои источники на заводе Lada Ижевск сообщает паблик Kviring Drive VK Shop. По их данным, за это время Веста может обзавестись шестиступен­чатой «механикой».

В очередном эпизоде YouTube-сериала Hoonicorn vs The World против кастомного Мустанга известного экстремала Кена Блока выставили самую мощную моди­фикацию Ford Mustang нынешнего поколения. Однако заводской Mustang GT500 всё равно вдвое слабее машины Блока.

Увы, но «эхо лихих» 1990-х до сих пор раздаётся во дворах по всему миру: машины по-прежнему остаются без колёс, дверей и бамперов. Мы заглянули в самые разные уголки планеты и собрали пёструю коллекцию «раздетых» машин. Крылья, моторы и колёса не прилагаем...

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