Роскошный кроссовер для России, фантастически дорогая Toyota и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новый роскошный кроссовер от Genesis для России, Toyota 1967 года, которую продали почти за 71 миллион рублей, новая модель от создателей «самого страшного автомобиля в мире» и другие события четверга, 29 октября 2020 года.
Премиальное подразделение компании Hyundai — Genesis — рассекретило внешний вид и детали интерьера самого доступного кроссовера GV70. Новинка получила дизайн в стиле большого кроссовера GV80 с некоторыми уникальными деталями и полностью оригинальный интерьер.
На аукционе RM Sotheby's завершены торги по продаже купе Toyota выпуска 1967 года. Сумма сделки составила 912 000 долларов или 70,7 миллиона рублей. Аукционисты объясняют впечатляющую стоимость редкостью и культовостью самой модели Toyota 2000GT, а также превосходным состоянием автомобиля.
Японская компания Mitsuoka, известная своим эксцентричным подходом к дизайну, представила свой первый вседорожник под названием Buddy (в переводе — приятель, дружище). Кроссовер на базе Toyota RAV4 выполнен в стилистике, схожей с внешностью американских внедорожников конца прошлого века.
В Твиттере появилась запись аварии суперкара Ferrari 812 Superfast, сделанная от первого лица. Её заснял не видеорегистратор, а экшен-камера, закреплённая на голове водителя.
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Средняя скорость, обочины, пешеходы и проезды по парковкам, а вскоре и разговоры по телефону, езда без ОСАГО и действительные диагностические карты. Рассказываем, какие новые нарушения уже научились фиксировать дорожные камеры и какие навыки они освоят в скором будущем.
Недавно мы просили вас рассказать свои добрые истории про инспекторов ГИБДД. И вы, как всегда, не подвели — некоторые рассказы оказались очень душещипательными. Короче говоря, приятного чтения.
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