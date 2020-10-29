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Роскошный кроссовер для России, фантастически дорогая Toyota и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Новый роскошный кроссовер от Genesis для России, Toyota 1967 года, которую продали почти за 71 миллион рублей, новая модель от создателей «самого страшного автомобиля в мире» и другие события четверга, 29 октября 2020 года.

Премиальное подразделение компании Hyundai — Genesis — рассекретило внешний вид и детали интерьера самого доступного кроссовера GV70. Новинка получила дизайн в стиле большого кроссовера GV80 с некоторыми уникальными деталями и полностью оригинальный интерьер.

На аукционе RM Sotheby's завершены торги по продаже купе Toyota выпуска 1967 года. Сумма сделки составила 912 000 долларов или 70,7 миллиона рублей. Аукци­онисты объясняют впечат­ляющую стоимость редкостью и культо­востью самой модели Toyota 2000GT, а также превосходным состоянием автомобиля.

Японская компания Mitsuoka, известная своим эксцентричным подходом к дизайну, представила свой первый вседорожник под названием Buddy (в переводе — приятель, дружище). Кроссовер на базе Toyota RAV4 выполнен в стилистике, схожей с внешностью американских внедорожников конца прошлого века.

В Твиттере появилась запись аварии суперкара Ferrari 812 Superfast, сделанная от первого лица. Её заснял не видеорегистратор, а экшен-камера, закреплённая на голове водителя.

Модельер Филипп Пляйн проиграл в суде компании Ferrari. Итальянцы оказались возмущены тем, что дизайнер выкладывает в Инстаграм фото собственного суперкара Ferrari в неподобающем окружении. Пляйн с вердиктом не согласен и уже запостил ещё несколько фотографий.

Средняя скорость, обочины, пешеходы и проезды по парковкам, а вскоре и разговоры по телефону, езда без ОСАГО и действительные диагностические карты. Рассказываем, какие новые нарушения уже научились фиксировать дорожные камеры и какие навыки они освоят в скором будущем.

Недавно мы просили вас рассказать свои добрые истории про инспекторов ГИБДД. И вы, как всегда, не подвели — некоторые рассказы оказались очень душещипательными. Короче говоря, приятного чтения.

Баркетта – это двух- или одноместный спортивный автомобиль, не имеющий крыши (даже складной) и ветрового стекла. В последнее время машин с таким кричаще непрактичным кузовом становится всё больше! Почему? Мы придумали три причины.

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