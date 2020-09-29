Новый Техрегламент от ГИБДД, подорожание автомобилей и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новый перечень неисправностей, с которыми нельзя ездить на машине, дебют новых Logan и Sandero, повышение цен на Лады, стоимость супербайка от BMW M для России и другие события вторника, 29 сентября 2020 года.
МВД опубликовало проект новой редакции перечня условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В нём впервые закрепляется ряд новых норм, что в будущем позволит инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по ст. 12.5 КоАП.
Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway для европейского рынка сменили поколение. Модели перешли на новую платформу, получили осовремененные внешность и интерьер, а также моторную гамму, которая теперь состоит только из трёхцилиндровых бензиновых двигателей.
Компания АвтоВАЗ намерена повысить стоимость автомобилей Lada в среднем на 2–3%. Грядущий рост цен станет пятым с начала года.
Российский офис BMW обнародовал базовую стоимость 212-сильного супербайка BMW M 1000 RR. Продажи откроются в апреле 2021 года. Приём предзаказов уже открыт.
Китайский стартап Human Horizons представил на Пекинском автосалоне серийный вариант первого автомобиля. На стадии концепта он назывался HiPhi 1, а теперь превратился в премиальный электрический кроссовер HiPhi X.
Среди азиатских премьер есть громкие названия, крутые дизайн-концепты и знакомые лица под новыми именами. Рассказываем про самые яркие машины пекинской ярмарки.
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