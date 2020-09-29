Суперкары не ожидали от старой Audi 100 такой скорости. Видео

Новый Техрегламент от ГИБДД, подорожание автомобилей и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Новый перечень неисправностей, с которыми нельзя ездить на машине, дебют новых Logan и Sandero, повышение цен на Лады, стоимость супербайка от BMW M для России и другие события вторника, 29 сентября 2020 года.

МВД опубликовало проект новой редакции перечня условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В нём впервые закрепляется ряд новых норм, что в будущем позволит инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по ст. 12.5 КоАП.

Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway для европейского рынка сменили поколение. Модели перешли на новую платформу, получили осовремененные внешность и интерьер, а также моторную гамму, которая теперь состоит только из трёх­цилиндровых бензиновых двигателей.

Компания АвтоВАЗ намерена повысить стоимость автомобилей Lada в среднем на 2–3%. Грядущий рост цен станет пятым с начала года.

Российский офис BMW обнародовал базовую стоимость 212-сильного супербайка BMW M 1000 RR. Продажи откроются в апреле 2021 года. Приём предзаказов уже открыт.

Китайский стартап Human Horizons представил на Пекинском автосалоне серийный вариант первого авто­мобиля. На стадии концепта он назывался HiPhi 1, а теперь превратился в премиальный электрический кроссовер HiPhi X.

Среди азиатских премьер есть громкие названия, крутые дизайн-концепты и знакомые лица под новыми именами. Рассказываем про самые яркие машины пекинской ярмарки.

«Грязь», «Снег», «Песок», «Камни»… Скукота! Однако некоторые компании придумывают для офф-роуда куда более неожиданные режимы и системы. Рассказываем о самых необычных.

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение