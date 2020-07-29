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Уникальная КГБ-шная «Волга», алкозамки в России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Уникальная «Волга» с V8 для КГБ, новый вэн Kia для России, как выглядит 1000-сильный «убийца Теслы» и дисплей дополненной реальности в новом S-классе, а также другие события среды, 29 июля 2020 года.

В России продаётся уникальная «Волга», которую в народе называли «догонялкой». Автомобиль с мотором V8 от «Чайки» и 3-ступенчатым «автоматом» разработали для спецслужб СССР. Всего таких выпущено 244 штуки.

Kia представила минивэн Carnival четвёртого поколения. Новая модель подросла в габаритах и получила несколько «умных» опций. Российское подразделение Kia подтвердило: такой вэн будет продаваться и в России.

Американская компания Lucid Motors поделилась новыми подробностями о серийном седане Air, который окрестили «убийцей Теслы». Уже на старте продаж он получит комплекс помощи водителю DreamDrive, который будет поддерживать сразу 19 функций. Представят новинку 9 сентября.

Новейший проекционный дисплей Mercedes-Benz очерчивает края дороги красными линиями с использованием технологий дополненной реальности. Впервые он появится на S-классе нового поколения.

Минпромторг до конца года разработает «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков. Предполагается, что они будут ставиться на все новые машины, чтобы блокировать зажигание, если водитель нетрезв.

У Lamborghini появился 830-сильный гиперкар Essenza SCV12. Аэродинамика у него лучше, чем у гоночных машин класса GT3, — 1200 килограммов прижимной силы на скорости 250 км/ч. Новинку выпустят тиражом всего 40 экземпляров. А ездить на ней можно будет только на треке.

Любите пустить машину в занос? Собрали для вас десятку очень крутых заднеприводных машин с очень крутыми моторами. Только это не обычные седаны и купе, а кое-что поинтереснее!


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