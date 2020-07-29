Уникальная КГБ-шная «Волга», алкозамки в России и другие новости дня

У Lamborghini появился 830-сильный гиперкар Essenza SCV12. Аэродинамика у него лучше, чем у гоночных машин класса GT3, — 1200 килограммов прижимной силы на скорости 250 км/ч. Новинку выпустят тиражом всего 40 экземпляров. А ездить на ней можно будет только на треке.

