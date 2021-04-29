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Российский внедорожник за 106 миллионов, цены на новый Майбах и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит суперзащищённый внедорожник Комбат за 106 миллионов, разъяс­нение Конституци­онного суда по лишению прав, премьера нового седана Civic и другие события четверга, 29 апреля 2021 года.

На Авто.ру появился в продаже внедорожник Комбат с небольшим пробегом. За четырёх­летнюю машину просят 106 000 000 рублей. Столько же стоит новый и брониро­ванный лимузин Aurus Senat.

Конституционный суд РФ подтвердил возможность суммиро­вания сроков лишения водитель­ского удосто­верения по разным постанов­лениям. Сделано это было по просьбе одного из районных судов Рязани: здесь авто­мобилисту, уже лишённому прав на 7,5 года, грозило очередное наказание.

Компания Honda полностью рассекретила четырёх­дверку Civic одиннад­цатого по счёту поколения. Седан стал крупнее и визуально аскетичнее, обзавёлся принципи­ально новым салоном с последними медийными техно­логиями компании и оконча­тельно лишился механической коробки передач.

Ранее в официальном конфигураторе на российском сайте марки Mercedes-Maybach S-класса с 12-цилин­дровым мотором был оценён в 84 миллиона рублей, однако в представи­тельстве Mercedes-Benz Журналу Авто.ру сообщили, что это техническая ошибка.

Один из первых снегоходов, построенных основателем знаменитой фирмы Bombardier Жаном-Арманом Бомбардье, выставят на аукцион Bonhams в конце мая. За прекрасно сохранив­шийся образец модели Bombardier B7 с очень необычной по современным меркам кон­струкцией рассчиты­вают выручить до 40 тысяч долларов.

В мае вступают в силу поправки в Кодекс об админи­стративных право­наруше­ниях — они ужесточают ответ­ственность за нарушения правил проезда железно­дорожных переездов: штраф увеличи­вается сразу в пять раз. При этом сохраняется и норма о возможном лишении права управления.

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