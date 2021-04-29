Российский внедорожник за 106 миллионов, цены на новый Майбах и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит суперзащищённый внедорожник Комбат за 106 миллионов, разъяснение Конституционного суда по лишению прав, премьера нового седана Civic и другие события четверга, 29 апреля 2021 года.
На Авто.ру появился в продаже внедорожник Комбат с небольшим пробегом. За четырёхлетнюю машину просят
Конституционный суд РФ подтвердил возможность суммирования сроков лишения водительского удостоверения по разным постановлениям. Сделано это было по просьбе одного из районных судов Рязани: здесь автомобилисту, уже лишённому прав на 7,5 года, грозило очередное наказание.
Компания Honda полностью рассекретила четырёхдверку Civic одиннадцатого по счёту поколения. Седан стал крупнее и визуально аскетичнее, обзавёлся принципиально новым салоном с последними медийными технологиями компании и окончательно лишился механической коробки передач.
Ранее в официальном конфигураторе на российском сайте марки Mercedes-Maybach
Один из первых снегоходов, построенных основателем знаменитой фирмы Bombardier Жаном-Арманом Бомбардье, выставят на аукцион Bonhams в конце мая. За прекрасно сохранившийся образец модели Bombardier B7 с очень необычной по современным меркам конструкцией рассчитывают выручить до 40 тысяч долларов.
В мае вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях — они ужесточают ответственность за нарушения правил проезда железнодорожных переездов: штраф увеличивается сразу в пять раз. При этом сохраняется и норма о возможном лишении права управления.