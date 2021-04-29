Российский внедорожник за 106 миллионов, цены на новый Майбах и другие события дня

В мае вступают в силу поправки в Кодекс об админи­стративных право­наруше­ниях — они ужесточают ответ­ственность за нарушения правил проезда железно­дорожных переездов: штраф увеличи­вается сразу в пять раз. При этом сохраняется и норма о возможном лишении права управления.