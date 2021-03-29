Цены огромного кроссвэна для России, сколько стоит компания Tesla и другие события дня

Массовые аварии, когда несколько автомобилей врезаются друг в друга, случаются не слишком часто, но у водителей, которые становятся их участниками, вопросов обычно больше, чем у тех, кто оказался в обычном ДТП с двумя машинами. Рассказываем, кто считается виновником подобных аварий и как получить компенсацию.