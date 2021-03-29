Цены огромного кроссвэна для России, сколько стоит компания Tesla и другие события дня
Редакция Авто.ру
Все цены огромного кроссвэна Kia Carnival для России, сколько стоит компания Tesla, суперсовременный кроссовер из США, который сможет работать на солнечной энергии, и другие события понедельника, 29 марта 2021 года.
Компания Kia представила все цены нового кроссвэна Carnival, который будет продаваться в России. Потенциально самая популярная модификация вэна оценена в
Фирма Tesla снова названа самой дорогой автомобильной компанией в мире: её стоимость составляет 605 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза дороже Toyota, занявшей в списке второе место. При этом по выручке Tesla уступает той же Тойоте примерно в восемь раз.
Американский стартап Humble Motors намерен выпустить первый в мире кроссовер на солнечной энергии, который может стать одним из конкурентов Tesla Model X. Анонсированный компанией SUV под названием One сможет проезжать на одном заряде до 800 километров.
11,5-метровый катер, вывалившийся из прицепа, на несколько часов блокировал движение по одному из шоссе во Флориде. Как пишет New York Times, полиция смогла отыскать владельца лодки далеко не сразу.
Четвёртый в истории Формулы-1 российский гонщик — Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, — покинул трассу на первом же круге своей первой большой гонки. Удар об отбойник на скорости 230 км/ч не позволил Мазепину продолжить заезд.
Массовые аварии, когда несколько автомобилей врезаются друг в друга, случаются не слишком часто, но у водителей, которые становятся их участниками, вопросов обычно больше, чем у тех, кто оказался в обычном ДТП с двумя машинами. Рассказываем, кто считается виновником подобных аварий и как получить компенсацию.