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Что ещё разрешат гаишникам, какой дефект нашли в Крузаках и другие события дня

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Редакция Авто.ру

За какие неисправности в автомобилях ГИБДД сможет отбирать документы на месте, крупномасштабный отзыв внедорожников Toyota и Lexus в России, прекращение продаж Mitsubishi Оutlander с V6 и другие события пятницы, 29 января 2021 года.

МВД доработало законопроект, позволяющий инспекторам ГИБДД приостанавливать действие диагностических карт и прекращать эксплуатацию автомобилей, изымая СТС. При обнаружении критических неисправностей ГИБДД сможет незамедлительно запретить водителю ехать дальше.

Росстандарт опубликовал информацию об отзыве в России 82 405 экземпляров моделей Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200. Из-за возможной трещины в нагревателе форсунок омывателя может возникнуть короткое замыкание, результатом которого в худшем случае станет пожар.

Компания Mitsubishi объявила о скором завершении продаж в России самой мощной версии кроссовера Outlander с приставкой GT. Как следует из распространённого сообщения компании, по дилерам распределили последнюю партию этой модификации.

Компания Tesla может столкнуться с запретом на продажу обновлённой версии электрокара Model S. В ходе обновления интерьера модель снабдили экзотическим штурвалом вместо традици­онного рулевого колеса, и американское Управление дорожной безопасности уже выразило сомнения.

Компания Volvo предложила всем желающим поучаствовать в розыгрыше машин общей стоимостью 2 000 000 долларов (152 миллиона рублей). Для этого требуется скон­фигури­ровать на официальном сайте бренда автомобиль мечты и попасть в число счастливчиков-победителей.

Если хотите прикоснуться к этой легенде, на Авто.ру есть почти две тысячи предложений с Pajero всех версий и возрастов. Ну а если требуется что-то совсем необычное, то вы заглянули по адресу.

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