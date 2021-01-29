Что ещё разрешат гаишникам, какой дефект нашли в Крузаках и другие события дня
Редакция Авто.ру
За какие неисправности в автомобилях ГИБДД сможет отбирать документы на месте, крупномасштабный отзыв внедорожников Toyota и Lexus в России, прекращение продаж Mitsubishi Оutlander с V6 и другие события пятницы, 29 января 2021 года.
МВД доработало законопроект, позволяющий инспекторам ГИБДД приостанавливать действие диагностических карт и прекращать эксплуатацию автомобилей, изымая СТС. При обнаружении критических неисправностей ГИБДД сможет незамедлительно запретить водителю ехать дальше.
Росстандарт опубликовал информацию об отзыве в России 82 405 экземпляров моделей Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200.
Компания Mitsubishi объявила о скором завершении продаж в России самой мощной версии кроссовера Outlander с приставкой GT. Как следует из распространённого сообщения компании, по дилерам распределили последнюю партию этой модификации.
Компания Tesla может столкнуться с запретом на продажу обновлённой версии электрокара Model S. В ходе обновления интерьера модель снабдили экзотическим штурвалом вместо традиционного рулевого колеса, и американское Управление дорожной безопасности уже выразило сомнения.
Компания Volvo предложила всем желающим поучаствовать в розыгрыше машин общей стоимостью
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