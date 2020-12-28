Огромный Kia для России, новые платные участки ЦКАД и другие события дня

Знаете ли вы, что у многих компаний, которые широкой общественностью воспринимаются как тюнинг-ателье, есть статус полноценных автопроизводителей и даже право использовать собственные VIN-коды? Рассказываем о самых крутых производителях автомобилей, которые на самом деле не совсем производители.