Тысячи грузовиков, застрявших в порту: вот как это выглядит

Огромный Kia для России, новые платные участки ЦКАД и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Когда в России появится соперник Toyota Alphard от Kia и сколько он будет стоить, открытие новых участков ЦКАДа и другие новости понедельника, 28 декабря 2020 года. 

Российский офис марки Kia опубликовал первые данные о стоимости минивэна Carnival четвёртого поколения для рынка нашей страны. Продажи стартуют в 2021 году. Один из ближайших соперников новинки — вэн Toyota Alphard — стоит почти на 3 миллиона дороже.

В понедельник запущено движение по пяти новым участкам Центральной кольцевой автодороги, сообщает ТАСС. Общая длина введённых в эксплуатацию дорог составляет 170 километров.

В открытой базе Роспатента появилась патентная заявка на дизайн нового кроссовера Haval. Название модели в заявке не упоминается, но судя по изображениям, в России запатентовали экстерьер Haval H6 третьего поколения. Он может появиться на рынке нашей страны уже в 2021 году.

На площадке Craigslist выставлен на продажу Porsche 911 Carrera 4, выпущенный в 1999 году. Спорткар оценён всего в 10 тысяч долларов или примерно 740 тысяч рублей — это сопоставимо со стоимостью Lada Vesta в одной из базовых комплектаций. 

В TikTok стал популярным ролик с виртуальным автомобилем на колёсах-шарах. На футуристичную двухдверку (концепт Mercedes-Benz) поместили большую эмблему Apple — это породило много шуток в комментариях, многим пользователям машина понравилась. За три дня видео набрало свыше 18 миллионов просмотров.

Знаете ли вы, что у многих компаний, которые широкой общественностью воспринимаются как тюнинг-ателье, есть статус полноценных автопроизводителей и даже право использовать собственные VIN-коды? Рассказываем о самых крутых производителях автомобилей, которые на самом деле не совсем производители.

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