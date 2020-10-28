Новый гиперкар Bugatti, дальнейшая судьба кладбища Мерседесов «Почты России» и другие новости среды
Редакция Авто.ру
Как выглядит самый быстрый и лёгкий гиперкар в истории Bugatti, что будет с брошенными на стоянке Мерседесами «Почта России», продажа КГБ-шной «Волги» из посольства СССР и другие события среды, 28 октября 2020 года.
Компания Bugatti представила экспериментальный прототип гиперкара под названием Bolide. Построенный на базе углепластикового монокока гиперкар с модифицированной версией восьмилитрового W16 мощностью 1850 л.с. способен ускориться до
На канадском сайте объявлений Kijiji появилась информация о продаже автомобиля
«Почта России» сделала заявление по поводу дальнейшей судьбы обнаруженных на стоянке в Москве брошенных почтовых фургонов Mercedes-Benz. Средний пробег ведомственных машин — 505 тысяч километров, и копились они на стоянке не один год.
Оборонное подразделение концерна General Motors под названием GM Defense опубликовало видео, демонстрирующее часть возможностей новой машины Infantry Squad Vehicle. Пехотный транспортёр базируется на платформе пикапа Chevrolet Colorado ZR2 и уже поставляется в армию США.
Полмиллиона рублей придётся выложить московскому владельцу Porsche Cayenne, который игнорировал штрафы за неоплату парковки. Как сообщает телеграм-канал столичного Дептранса, автомобиль москвича арестовали судебные приставы.
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