Новый гиперкар Bugatti, дальнейшая судьба кладбища Мерседесов «Почты России» и другие новости среды

Если у вас потеют ладони, трясутся колени, темнеет в глазах и пере­сыхает горло, когда вы подъезжаете к парко­вочному месту, то закройте вкладку с этим текстом немедленно! Потому что здесь мы собрали самые странные, глупые и нелепые инциденты на парковках...