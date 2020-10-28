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Новый гиперкар Bugatti, дальнейшая судьба кладбища Мерседесов «Почты России» и другие новости среды

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Редакция Авто.ру

Как выглядит самый быстрый и лёгкий гиперкар в истории Bugatti, что будет с брошенными на стоянке Мерседесами «Почта России», продажа КГБ-шной «Волги» из посольства СССР и другие события среды, 28 октября 2020 года.

Компания Bugatti представила экспери­менталь­ный прототип гиперкара под назва­нием Bolide. Построенный на базе угле­пластико­вого монокока гиперкар с модифи­циро­ванной версией восьми­литрового W16 мощностью 1850 л.с. способен ускориться до 100 км/ч за 2,17 секунды и разогнаться до 500 км/ч.

На канадском сайте объявлений Kijiji появилась информация о продаже авто­мобиля ГАЗ-21 «Волга» 1966 года выпуска. Машина якобы использо­валась сотруд­никами КГБ при советском посоль­стве в Бразилии в течение 30 лет, а после службы её оснастили шести­цилиндровым мотором от Toyota.

«Почта России» сделала заявление по поводу дальнейшей судьбы обнаруженных на стоянке в Москве брошенных почтовых фургонов Mercedes-Benz. Средний пробег ведом­ственных машин — 505 тысяч кило­метров, и копились они на стоянке не один год.

Оборонное подразделение концерна General Motors под названием GM Defense опублико­вало видео, демонстри­рующее часть возмож­ностей новой машины Infantry Squad Vehicle. Пехотный транс­портёр базируется на платформе пикапа Chevrolet Colorado ZR2 и уже постав­ляется в армию США.

Полмиллиона рублей придётся выложить москов­скому владельцу Porsche Cayenne, который игнори­ровал штрафы за неоплату парковки. Как сообщает телеграм-канал столич­ного Дептранса, авто­мобиль москвича арестовали судебные приставы.

Если у вас потеют ладони, трясутся колени, темнеет в глазах и пере­сыхает горло, когда вы подъезжаете к парко­вочному месту, то закройте вкладку с этим текстом немедленно! Потому что здесь мы собрали самые странные, глупые и нелепые инциденты на парковках...

Есть вещи, которые стоит принять без колебаний. Самый нажористый борщ — двухдневный, самые удобные трусы — семейные, самый востребованный бизнес-седан в России — Toyota Camry. Разбираемся, насколько хорош в 2020 году самый любимый бизнес-седан России.

Какая новость среды, по-вашему, была самой интересной? Голосуем!

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