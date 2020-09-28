Китайский ответ Майбаху, 68-летние сиденья за 7 миллионов рублей и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Самый роскошный китайский кроссовер с «золотым» интерьером, 68-летние сиденья, которые оценили в 7 миллионов рублей, новые правила учёта ДТП и другие события понедельника, 28 сентября 2020 года.
На автосалоне в Пекине показали заводскую модификацию лимузина марки Hongqi на базе кроссовера HS7. Пассажирская часть салона гигантского вседорожника рассчитана только на двух пассажиров.
На eBay появилось объявление о продаже оригинальных кресел первого прототипа Chevrolet Corvette. По данным на утро 28 сентября цена лота составляла 90 тысяч долларов (7,04 миллиона рублей).
Опубликовано постановление правительства, в котором прописаны новые правила учёта дорожно-транспортных происшествий. Оно вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должен улучшить статистику аварийности на российских дорогах.
На автосалоне в Пекине представлена особо роскошная модификация седана Hongqi H9, которую назвали H9+. Модель получила не только дополнительные 20 сантиметров колёсной базы, но и новые премиальные опции и варианты отделки.
Японское аэрокосмическое агентство обнародовало план по строительству на Луне к 2035 году завода по производству водорода. Использовать его в качестве топлива будут многоразовый космический корабль и луноход Toyota.
Техосмотр возвращается: процедура, временно приостановленная
Автомобили снимают давно и по-разному: видео есть на любой вкус — хоть про тонкие технические подробности, хоть про ремонт своими руками, хоть про то, как тот или иной автомобиль управляется. Но как насчёт роликов изнутри машины? Есть и такие...