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Китайский ответ Майбаху, 68-летние сиденья за 7 миллионов рублей и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Самый роскошный китайский кроссовер с «золотым» интерьером, 68-летние сиденья, которые оценили в 7 миллионов рублей, новые правила учёта ДТП и другие события понедельника, 28 сентября 2020 года.

На автосалоне в Пекине показали заводскую модификацию лимузина марки Hongqi на базе кроссовера HS7. Пассажирская часть салона гигантского вседорожника рассчитана только на двух пассажиров.

На eBay появилось объявление о продаже оригинальных кресел первого прототипа Chevrolet Corvette. По данным на утро 28 сентября цена лота составляла 90 тысяч долларов (7,04 миллиона рублей).

Опубликовано постановление правительства, в котором прописаны новые правила учёта дорожно-транспортных происшествий. Оно вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должен улучшить статистику аварий­ности на российских дорогах.

На автосалоне в Пекине представлена особо роскошная моди­фикация седана Hongqi H9, которую назвали H9+. Модель получила не только допол­нительные 20 санти­метров колёсной базы, но и новые премиальные опции и варианты отделки.

Японское аэрокосмическое агентство обнародовало план по строитель­ству на Луне к 2035 году завода по произ­водству водорода. Использовать его в качестве топлива будут много­разовый космический корабль и луноход Toyota.

Техосмотр возвращается: процедура, временно приостанов­ленная из-за пандемии коронавируса, с 1 октября 2020 года вновь становится обязательной. Хороший повод разобраться во всех подроб­ностях этого мероприятия.

Автомобили снимают давно и по-разному: видео есть на любой вкус — хоть про тонкие технические подробности, хоть про ремонт своими руками, хоть про то, как тот или иной автомобиль управляется. Но как насчёт роликов изнутри машины? Есть и такие...

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