Дешёвый Volkswagen для России, фото Bugatti за 1,4 миллиарда рублей и другие события дня

Лифтбек JAC J7, представленный в болезненном 2020-м, иронично называли «убийцей Октавии». Но в России его оценили чуть ли не вдвое ниже! Уже чувствуете подвох? Вот и мы решили, что при такой разнице цен всерьёз выбирать между Джаком и Октавией будут разве что шутки ради. И подыскали другого, более реального конкурента.