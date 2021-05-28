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Дешёвый Volkswagen для России, фото Bugatti за 1,4 миллиарда рублей и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Запуск дешёвого кроссовера от Volkswagen в России, первые фотографии самого дорогого Bugatti, видеонаблюдение за водителями в электрокарах Tesla, британские беспилотные автобусы, будто приехавшие из далёкого будущего, и другие события пятницы, 28 мая 2021 года.

Компания Volkswagen объявила о начале российской сборки кроссовера Taos, который станет самым доступным вседорожником марки. Кроссовер собирают на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде вместе с соплатформенным Skoda Karoq. На запуск производства новой модели концерн потратил 5,6 миллиарда рублей.

Издание Robb Report опубликовало фотографии серийной версии гиперкара Bugatti La Voiture Noire, который при цене в 18,7 миллиона долларов (1,376 миллиарда рублей) считается самым дорогим автомобилем марки.

Tesla анонсировала выпуск новой системы мониторинга водителя на основе камеры в салоне. Камера стояла в электрокарах и раньше, однако почти не была задействована. Задача новой функции — отслеживать внимательность водителя при работе автопилота.

В Британии в следующем месяце на улицах Кембриджа появятся три беспилотных автобуса от компании Aurrigo. Они будут возить пассажиров в районе парка Мэдингли, между Западным Кембриджем и институтом астрономии.

В Великобритании продают 14-летний седан Honda Civic за 90 000 фунтов стерлингов (почти 9,4 миллиона рублей). Столь высокая цена объясняется тем, что это заряженное исполнение Civic Mugen RR и его выпустили всего в 300 экзем­плярах. А этот вдобавок ещё и отлично сохранился.

Лифтбек JAC J7, представленный в болезненном 2020-м, иронично называли «убийцей Октавии». Но в России его оценили чуть ли не вдвое ниже! Уже чувствуете подвох? Вот и мы решили, что при такой разнице цен всерьёз выбирать между Джаком и Октавией будут разве что шутки ради. И подыскали другого, более реального конкурента.

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