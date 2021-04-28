Цена нового Volkswagen для России, задержание водителя с 1457 штрафами и другие события дня

За годы доминирования в сегменте бизнес-седанов Toyota Camry серьёзно потрепала конкурентов, а некоторых так и вовсе выдавила с рынка — вспомним хотя бы Nissan Teana. Но вдруг что-то пошло не так. Поможет ли апгрейд Тойоте вернуть себе титул царя горы?