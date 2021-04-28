Фургон не проходил по высоте в подземный паркинг, но этот водитель оказался упорным. Видео

Цена нового Volkswagen для России, задержание водителя с 1457 штрафами и другие события дня

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Редакция Авто.ру

В какую сумму оценили новые VW Golf и Golf GTI в России, задержание водителя, у которого 1457 штрафов, золотая Тесла и другие события среды, 28 апреля 2021 года.

Российский офис компании Volkswagen открыл приём заказов на хэтчбек Golf восьмого поколения. Продаваться в нашей стране модель будет только в двух очень дорогих комп­лектациях (включая заряженную версию GTI), что и объясняет её высокую цену.

Столичная ГИБДД отыскала и привлекла к ответственности авто­владельца, за которым числится в общей сложности 1457 неуплаченных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. 

Американский журнал Time опубликовал необычный «рейтинг без рейтинга» — список из сотни компаний, которые издание посчитало самыми влиятель­ными на планете на данный момент. К авто­мобильной отрасли напрямую относятся только четыре из них, причём половина — американские.

Компания Caviar, известная роскошным ювелирным «тюнингом» мобильных гаджетов и смартфонов, анонсиро­вала первый проект в области авто­транспорта. Дизайнеры фирмы разработали допол­нения к экстерьеру Tesla Model S с покрытием из золота 999-й пробы, но продавать электрокар будут только готовым.

Тюнинг-ателье Hennessey представило свою новую работу — семи­местный внедорожник Mammoth 1000, способный ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,2 секунды. Базой для его постройки послужил Ram 1500 TRX, который считается самым мощным серийным пикапом в мире.

За годы доминирования в сегменте бизнес-седанов Toyota Camry серьёзно потрепала конкурентов, а некоторых так и вовсе выдавила с рынка — вспомним хотя бы Nissan Teana. Но вдруг что-то пошло не так. Поможет ли апгрейд Тойоте вернуть себе титул царя горы?

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