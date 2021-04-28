Цена нового Volkswagen для России, задержание водителя с 1457 штрафами и другие события дня
Редакция Авто.ру
В какую сумму оценили новые VW Golf и Golf GTI в России, задержание водителя, у которого 1457 штрафов, золотая Тесла и другие события среды, 28 апреля 2021 года.
Российский офис компании Volkswagen открыл приём заказов на хэтчбек Golf восьмого поколения. Продаваться в нашей стране модель будет только в двух очень дорогих комплектациях (включая заряженную версию GTI), что и объясняет её высокую цену.
Столичная ГИБДД отыскала и привлекла к ответственности автовладельца, за которым числится в общей сложности 1457 неуплаченных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей.
Американский журнал Time опубликовал необычный «рейтинг без рейтинга» — список из сотни компаний, которые издание посчитало самыми влиятельными на планете на данный момент. К автомобильной отрасли напрямую относятся только четыре из них, причём половина — американские.
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За годы доминирования в сегменте бизнес-седанов Toyota Camry серьёзно потрепала конкурентов, а некоторых так и вовсе выдавила с рынка — вспомним хотя бы Nissan Teana. Но вдруг что-то пошло не так. Поможет ли апгрейд Тойоте вернуть себе титул царя горы?