Что не так с новой «Нивой», Tesla с космическим салоном и другие события дня
Редакция Авто.ру
Почему экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал внедорожник Lada Niva Travel, как выглядит новая Тесла с космическим штурвалом в салоне, недорогой кроссовер размером меньше Lada Xray от Renault и другие события четверга, 28 января 2021 года.
«Ежедневный автомобильный журнал» опубликовал в YouTube запись разговора с художником Валерием Сёмушкиным, автором внешности классической «Нивы», по поводу нового облика внедорожника, сейчас известного как Lada Niva Travel. Добрых слов у дизайнера нашлось немного.
Компания Tesla опубликовала первые изображения обновлённой версии своего флагманского лифтбека Model S. Модель получит некоторые доработки внешности и радикально преображённый интерьер.
Компания Renault представила серийную версию компактного вседорожника Kiger, который разработан специально для индийского рынка, но позже появится и в других странах. Кроссовер получил набор из двух литровых моторов и набор опций из более дорогих сегментов. Цена Kiger пока не объявлена.
Российское подразделение Renault объявило о запуске производства нового поколения кроссовера Duster на заводе в Москве. Cварку кузовов для вседорожников полностью передоверили роботам.
На онлайн-аукционе Cars&Bids выставлена на продажу редкая четырёхдверка Infiniti Q45, выпущенная в 1992 году, то есть всего через несколько лет после образования самого бренда Infiniti. За седан просят всего 885 тысяч рублей.
В 2020 году на рынок вышло несколько интереснейших китайских автомобилей. Например, Cheryexeed TXL, Geely Coolray и Tugella. Последние две даже стали претендентами на победу в нашей премии «Новинка года по версии пользователей Авто.ру»! Так что, в 2021-м к китайским новинкам мы будем приглядываться пристальнее. И следующие семь машин уже попали в поле зрения нашего радара.