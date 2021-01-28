Что не так с новой «Нивой», Tesla с космическим салоном и другие события дня

В 2020 году на рынок вышло несколько интереснейших китайских автомобилей. Например, Cheryexeed TXL, Geely Coolray и Tugella. Последние две даже стали претендентами на победу в нашей премии «Новинка года по версии пользователей Авто.ру»! Так что, в 2021-м к китайским новинкам мы будем приглядываться пристальнее. И следующие семь машин уже попали в поле зрения нашего радара.