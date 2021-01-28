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Что не так с новой «Нивой», Tesla с космическим салоном и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Почему экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал внедорожник Lada Niva Travel, как выглядит новая Тесла с космическим штурвалом в салоне, недорогой кроссовер размером меньше Lada Xray от Renault и другие события четверга, 28 января 2021 года.

«Ежедневный автомобильный журнал» опубликовал в YouTube запись разговора с художником Валерием Сёмушкиным, автором внешности классической «Нивы», по поводу нового облика внедорожника, сейчас известного как Lada Niva Travel. Добрых слов у дизайнера нашлось немного.

Компания Tesla опубликовала первые изображения обновлённой версии своего флагманского лифтбека Model S. Модель получит некоторые доработки внешности и радикально преображённый интерьер.

Компания Renault представила серийную версию компактного вседорожника Kiger, который разработан специально для индийского рынка, но позже появится и в других странах. Кроссовер получил набор из двух литровых моторов и набор опций из более дорогих сегментов. Цена Kiger пока не объявлена.

Российское подразделение Renault объявило о запуске производства нового поколения кроссовера Duster на заводе в Москве. Cварку кузовов для вседорожников полностью передоверили роботам.

На онлайн-аукционе Cars&Bids выставлена на продажу редкая четырёхдверка Infiniti Q45, выпущенная в 1992 году, то есть всего через несколько лет после образования самого бренда Infiniti. За седан просят всего 885 тысяч рублей.

В 2020 году на рынок вышло несколько интереснейших китайских автомобилей. Например, Cheryexeed TXL, Geely Coolray и Tugella. Последние две даже стали претендентами на победу в нашей премии «Новинка года по версии пользователей Авто.ру»! Так что, в 2021-м к китайским новинкам мы будем приглядываться пристальнее. И следующие семь машин уже попали в поле зрения нашего радара.

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