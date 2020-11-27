Запрет на чёрные детали на машинах, Гелик за 70 тысяч рублей и другие события дня
Редакция Авто.ру
Запрет на чёрные детали на автомобилях в Туркменистане, как выглядит Гелик, купленный за 70 000 рублей, новый штраф с камер, продажа «Запорожца» 1992 года почти без пробега и другие события пятницы, 27 ноября 2020 года.
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