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Крупнейший отзыв машин АвтоВАЗа, новый «космический» Роллс-Ройс и другие новости вторника

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Редакция Авто.ру

Отзыв более 90 000 тысяч автомобилей Lada из-за дефекта топливопровода, как выглядит новый «космический» Rolls-Royce Wraith, самый маленький электрокар от Hyundai с двумя моторами, продажа редчайшего суперкара продюсера группы Boney M и другие события вторника, 27 октября 2020 года.

Росстандарт во вторник сообщил о масштабной отзывной кампании АвтоВАЗа. Под неё попали 90 124 автомобиля моделей Lada Vesta и Xray. Они были выпущены в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го.

Подразделение Rolls-Royce Bespoke представило свою последнюю работу — купе Wraith Inspired by Earth, в оформлении которого задействован вид на Землю с высоты космического спутника. Изображения панорамы Ближнего Востока и планет Солнечной системы использованы в отделке кузова и салона.

Компания Hyundai показала детскую версию электрического концепт-кара 45 — с деревянным кузовом и двумя электромоторами. Новинке обещана система эмоционально-адаптивного управления.

На аукционе Silverstone 14 ноября будет выставлен на продажу суперкар BMW M1 с заводскими доработками в стиле Procar. Когда-то он принадлежал Фрэнку Фариану, создателю музыкального коллектива Boney M. 

Инженер из Висконсина Дитер Штурм выставил на продажу собственноручно построенный карт с реактивным двигателем и кузовом в виде упаковки для куска сыра под названием Cheese-N-Ator. Цена ракетомобиля — всего 16 тысяч долларов (1,22 миллиона рублей), и это уже со скидкой.

Глобальное потепление, нехватка ресурсов, кризисы, локальные конфликты… Звучит как синопсис к фильму-катастрофе, но на деле это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться автомобильной индустрии за последние пару десятков лет. Настало время сосчитать потери и подумать о тех, кого мы ещё можем потерять.

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