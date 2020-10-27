Крупнейший отзыв машин АвтоВАЗа, новый «космический» Роллс-Ройс и другие новости вторника

Глобальное потепление, нехватка ресурсов, кризисы, локальные конфликты… Звучит как синопсис к фильму-катастрофе, но на деле это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться автомобильной индустрии за последние пару десятков лет. Настало время сосчитать потери и подумать о тех, кого мы ещё можем потерять.