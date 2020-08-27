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Турбомотор для «русского Prado» от УАЗ и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Двигатели для «русского Прадо», роскошный Дастер-кабриолет с яхтенным салоном, обман на заводе АвтоВАЗа, невиданный Роллс-Ройс и другие события четверга, 27 августа 2020 года.

Патенты на два новых двигателя ЗМЗ опубликованы Федеральной службой интеллектуальной собственности. Атмосферным мотором и двигателем с турбонаддувом предположительно будут комплектовать внедорожник УАЗ, сейчас известный под обозначением «русский Прадо».

Румынская компания AutoK9 представила новый проект доработки бюджетного вседорожника Дастер. Помимо нового кузова кабриолет, единственный в своём роде кроссовер обзавёлся роскошным интерьером, отделанным в яхтенном стиле.

Работник завода АвтоВАЗ брал у сотрудников предприятия предоплату за покупку списанных из автопарка автомобилей по низкой цене. За полгода он обманул 11 человек почти на 1 миллион рублей.

Британцы представили вседорожник под названием Stealth, способный разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,6 секунды при максимальной скорости в 314 км/ч. Этот показатель делает Stealth самым быстрым кроссовером в мире.

Загадочную новинку с кузовом универсал удалось сфотографировать пользователю Инстаграма. «Шутинг-брейк» построен на базе купе Rolls-Royce Wraith, но официально о работе над таким автомобилем британская компания не сообщала.

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