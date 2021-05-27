Обновление большого Kia для России, продажа «Волги» советского маршала и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит и сколько стоит российский Kia Mohave после обновления, за сколько в Германии продают «Волгу» советского маршала, машина будущего от «Сбера», картонный Lamborghini по цене Lada Vesta и другие события четверга, 27 мая 2021 года.
Компания Kia открыла продажи обновлённой с учётом запросов покупателей модели Mohave — внедорожнику расширили состав комплектаций и повысили ездовой комфорт. С момента появления модели в России цена базовой комплектации выросла на 660 тысяч рублей.
На площадке AutoScout24 выставлена на продажу редчайшая «Волга» — это четырёхдверный кабриолет, построенный в 1958 году на базе так называемой «второй серии». Продавец утверждает, что автомобиль создали по заказу маршала Ивана Якубовского.
Подразделение «Сбера» SberAutoTech представило прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки. Называется электрокар «Флип».
Компания Rolls-Royce объявила о возвращении к традициям коучбилдинга — строительства уникальных автомобилей по индивидуальным заказам. Первенцем нового подразделения Rolls-Royce Coachbuild стал единственный в своём роде кабриолет под названием Boat Tail: на его разработку суммарно ушло 20 человеко-лет.
YouTube-блогер Дэвид Джонс построил из картона почти полноразмерную копию суперкара Lamborghini Aventador. Процесс создания машины уложился в 17-минутное видео. После этого он выставил её на торги, рассчитывая получить чисто символическую сумму. Однако ставки превзошли его ожидания.