Самый дорогой Майбах для России, новые наказания за пьяную езду и другие события дня
Редакция Авто.ру
В какую сумму оценили самый дорогой Майбах в России, ужесточение наказания за пьяную езду, первый «заряженный» кроссовер от Hyundai и другие события вторника, 27 апреля 2021 года.
В конфигураторе на официальном сайте Mercedes-Benz в России появилось первое упоминание Maybach S-класса нового поколения — это ещё не представленная официально версия с 12-цилиндровым мотором и системой полного привода. Оказались рассекречены не только его цена, но и некоторые характеристики.
Компания Hyundai полностью рассекретила первый кроссовер линейки спорткаров N: им стала особая версия компактного вседорожника Kona. Новинка получила самую мощную итерацию фирменной двухлитровой «турбочетвёрки», особый «робот», а также новую версию кузова и специализированные водительские ассистенты.
Законопроект об увеличении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде Госдума может рассмотреть в приоритетном порядке. Тем самым, как уточняют «Известия», наказание за это нарушение станет примерно в полтора раза более суровым уже летом нынешнего года.
Фотографии диковатого тюнинга опубликовал паблик «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте». На снимке из Тольятти изображён старый ВАЗ-2110, к которому приделана передняя часть от Hyundai Solaris первого поколения.
Бейрутская компания EV Electra официально представила собственную разработку — электромобиль под названием Quds Rise. Он выглядит как суперкар, но при этом оснащается единственным электромотором, развивающим 160 л.с. Создатели рассчитывают вывести Quds Rise на международный рынок.