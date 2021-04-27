Самый дорогой Майбах для России, новые наказания за пьяную езду и другие события дня

В конфигураторе на официальном сайте Mercedes-Benz в России появилось первое упоминание Maybach S-класса нового поколения — это ещё не представленная официально версия с 12-цилиндровым мотором и системой полного привода. Оказались рассекречены не только его цена, но и некоторые характеристики.