Фото мощнейшего BMW, забытая в гараже «Волга» и другие события дня

Представьте, что у вас есть возможность собрать коллекцию автомобилей. Какие машины в ней будут? Вероятно, максимально непохожие друг на друга: от спорткаров до внедорожников самых разных брендов. А теперь вообразите, что есть люди, которые любят какую-то марку настолько, что собирают десятки или даже сотни автомобилей, выпущенных ею...