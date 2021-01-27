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Фото мощнейшего BMW, забытая в гараже «Волга» и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит и сколько стоит мощнейший в истории серийный седан BMW M5, два новых кроссовера для России, «подогретый» Hyundai Tucson N-Line, продажа «Волги», которая 25 лет простояла в гараже, и другие события среды, 27 января 2021 года.

Российский офис компании BMW обнародовал базовую стоимость мощнейшего в истории серийного седана M5. В нашей стране за M5 CS придётся заплатить на 5 миллионов больше начальной цены BMW M5 Competition, которая на 10 сил слабее.

Компания Mitsubishi Motors обнародовала спецификации кроссовера Eclipse Cross в его рестайлинговом варианте. Вседорожнику добавили новый двигатель, доработали внешность и увеличили багажник. Продажи в России начнутся в апреле.

Продажи компактного кроссовера Opel Crossland в России стартуют в течение первого квартала 2021 года — практически одновременно с запуском модели в Европе, сообщила компания Opel.

Компания Hyundai рассекретила новую модификацию кроссовера Tucson последнего поколения — «подогретую» версию N-Line. Вседорожник получил более агрессивную и яркую внешность, спортивные акценты в интерьере и перекалиброванную подвеску.

На Авто.ру появилось объявление о продаже седана ГАЗ-24-10 «Волга» выпуска 1986 года. Пробег автомобиля составляет всего 25 тысяч километров, и продавец уверяет, что «Волга» находится в идеальном состоянии.

Представьте, что у вас есть возможность собрать коллекцию автомобилей. Какие машины в ней будут? Вероятно, максимально непохожие друг на друга: от спорткаров до внедорожников самых разных брендов. А теперь вообразите, что есть люди, которые любят какую-то марку настолько, что собирают десятки или даже сотни автомобилей, выпущенных ею...

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