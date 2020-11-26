«Машина времени», найденная в комиссионке, 13 угонов в одном автосалоне и другие события дня
Редакция Авто.ру
Легендарная «машина времени», которую нашли в обычной комиссионке, тройное ограбление одного и того же автосалона в США, новый Volkswagen, который быстрее Porsche Cayenne Turbo S, и другие события четверга, 26 ноября 2020 года.
Купе DeLorean DMC-12, ставшее культовым после роли машины времени в кинотрилогии «Назад в будущее», выставлено на продажу в Эстонии. Продажей автомобиля занялся не дилер, а магазин секонд-хэнда.
Один из дилерских центров альянса FCA в Детройте подвергался нападению автоугонщиков три ночи подряд. За это время было украдено более десятка автомобилей, как новых, так и оставленных на обслуживание.
Перед официальной премьерой самого быстрого Тигуана с литерой R концерн Volkswagen обнародовал технические характеристики новинки и опубликовал несколько свежих фотографий. Новый «народный» вседорожник по динамике превзошёл заряженный Porsche Cayenne Turbo S первого поколения.
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