«Машина времени», найденная в комиссионке, 13 угонов в одном автосалоне и другие события дня

Кажется, российские водители — единственные в мире, которые могут ездить на 20 км/ч быстрее разрешённого скоростного лимита и не получать за это штрафы. Однако всё чаще звучат предложения об отмене настолько лояльного нештрафуемого порога. Мы поговорили с экспертами и узнали, что на этот счёт думают они.