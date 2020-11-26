Приборы новой ГАЗели рассекречены на патентах

«Машина времени», найденная в комиссионке, 13 угонов в одном автосалоне и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Легендарная «машина времени», которую нашли в обычной комиссионке, тройное ограбление одного и того же автосалона в США, новый Volkswagen, который быстрее Porsche Cayenne Turbo S, и другие события четверга, 26 ноября 2020 года. 

Купе DeLorean DMC-12, ставшее культовым после роли машины времени в кинотрилогии «Назад в будущее», выставлено на продажу в Эстонии. Продажей автомобиля занялся не дилер, а магазин секонд-хэнда.

Один из дилерских центров альянса FCA в Детройте подвергался нападению автоугонщиков три ночи подряд. За это время было украдено более десятка автомобилей, как новых, так и оставленных на обслуживание.

Перед официальной премьерой самого быстрого Тигуана с литерой R концерн Volkswagen обнародовал технические характеристики новинки и опубликовал несколько свежих фотографий. Новый «народный» вседорожник по динамике превзошёл заряженный Porsche Cayenne Turbo S первого поколения.

Взимаемый в качестве компенсации снижения пошлин утилизационный сбор могут проиндексировать с 2021 года на 25–30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. Мотивированы эти планы девальвацией рубля и могут привести к росту розничных цен.

Опубликован очередной эпизод гоночного YouTube-сериала Hoonicorn vs The World, придуманного известным экстремалом Кеном Блоком. На этот раз на прямую против кастомного 1400-сильного Мустанга выставили сумасшедший кабриолет по прозвищу Donkmaster на 28-дюймовых колёсах.

Нет-нет, никаких рекордов длины и обсуждений исторической значимости — сегодня расскажем лишь про те автомобильные (и не очень) мосты нашей страны, которые чересчур ярко врывались в новостную повестку. Встречайте мост, который вас разорит, легендарный «мост глупости» и мост, который... украли!

Кажется, российские водители — единственные в мире, которые могут ездить на 20 км/ч быстрее разрешённого скоростного лимита и не получать за это штрафы. Однако всё чаще звучат предложения об отмене настолько лояльного нештрафуемого порога. Мы поговорили с экспертами и узнали, что на этот счёт думают они.

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