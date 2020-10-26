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Сжигание Мерседеса за 13 миллионов рублей, кладбище автомобилей в Москве и другие новости понедельника

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Редакция Авто.ру

Зачем россиянин сжёг свой роскошный Мерседес, кладбище фургонов «Почты России», цены на новую Skoda Octavia с «автоматом» для России и другие события понедельника, 26 октября 2020 года.

Российский блогер Михаил Литвин опубликовал видео об уничтожении собственного Мерседеса — модели Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью от 12 720 000 рублей. Он облил заряженный лифтбек горючей жидкостью и поджёг. Автомобиль сгорел дотла.

Несколько десятков машин в официальной окраске «Почты России» обнаружены брошенными на одной из закрытых столичных стоянок ведомства на территории промзоны. Судя по опубликованным фото, машины стоят без движения уже не первый год.

Компания Skoda анонсировала онлайн-презентацию нового поколения лифтбека Octavia для России и опубликовала полный прайс-лист на версию модели с 1,4-литровым турбомотором. Доплата за восьми­диапазонный «автомат» составит 57 тысяч рублей.

Российский офис Kia опубликовал первые изображения обнов­лённого вседорожного хэтчбека Rio. Как и седан, кросс-хэтч обзавёлся дора­ботанной внешностью, но попутно сменил и название.

На онлайн-аукцион eBay на продажу выставили необычный хэтчбек Honda Civic 2003 года выпуска. За 17 лет автомобиль проехал всего 15 500 километров. Зимой не эксплуатировался.

Мы решили вспомнить несколько автомо­бильных проектов, созданных теми, кто прежде делал принтеры, плееры, поисковики и автоматическое оружие.

Надёжен ли Nissan Qashqai I поколения? Составили отчёт на основе опроса экспертов — сотрудников специали­зированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Nissan.

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