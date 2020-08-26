Мотоцикл от «Калашникова», неприятный запах в роскошных Hyundai и другие новости дня

Для одних 100 лошадиных сил — это оптимально, а другим не хватает и пятисот. Но есть люди, разговор с которыми только начинается с 1000 сил! Сделали для вас подборку седанов, минивэнов и даже внедорожников, способных дать прикурить гиперкарам.