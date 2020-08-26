Мотоцикл от «Калашникова», неприятный запах в роскошных Hyundai и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Возвращение мотоцикла «ИЖ», жалобы на неприятный запах в салонах корейских внедорожников, безмоторная «мыльница» Hyundai и другие события среды, 26 августа 2020 года.
Дебют мотоцикла ИЖ-49, выполненного в винтажном стиле и оснащённого электродвигателем, состоялся в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Разработчик новинки — концерн «Калашников» — уже анонсировал серийное производство.
После того, как большой кроссовер Hyundai Palisade избавляется от аромата нового автомобиля, ему на смену приходит резкий гнилостный запах. Понять, откуда он берётся, пока не смогли ни владельцы Palisade, ни сам производитель.
Марка Porsche представила обновлённое семейство Panamera. Модели радикально модернизировали моторную гамму: бензиновые двигатели стали мощнее, а список гибридов пополнился промежуточной версией.
Будущее «одноместное купе» Hyundai может оказаться самым медленным в истории корейской марки. Дело в том, что у спорткара нет никакого двигателя. В движение он приводится силой гравитации.
Подразделение немецкой марки BMW M в своём Инстаграме опубликовало ролик, на котором заряженный универсал М3 Touring впервые запечатлели на дороге. Серийная модель появится в течение двух лет.
В Сети опубликованы первые шпионские снимки прототипа заряженного седана Hyundai Elantra N. Модель присоединится к другим «горячим» моделям Hyundai — i30 N и Veloster N — и получит 275-сильный турбомотор.
Для одних 100 лошадиных сил — это оптимально, а другим не хватает и пятисот. Но есть люди, разговор с которыми только начинается с 1000 сил! Сделали для вас подборку седанов, минивэнов и даже внедорожников, способных дать прикурить гиперкарам.