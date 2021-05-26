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Готова ли Россия принять Tesla, очень мощный BMW без крыши и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Возможный приход Tesla в Россию, новый мощный кабриолет от BMW, полноприводный электрокар из Кореи для России и другие события среды, 26 мая 2021 года.

Компания Илона Маска вполне может стать партнёром России в проекте по созданию электромобилей, заявил в интервью «АиФ» глава Минпромторга Денис Мантуров. Но Tesla при этом должна будет выполнить условие — локализовать технологии, на данный момент отсутствующие в стране.

Компания BMW представила открытую модификацию купе M4. Кабриолет будет комп­лекто­ваться только одной моди­фикацией трёхлитровой «турбо­шестёрки» и по умолчанию получит полный привод. До 100 км/ч новинка ускорится на 0,2 секунды медленнее купе, зато на то, чтобы убрать крышу в специальный отсек, уйдёт всего 18 секунд.

С начала нынешнего года на основании данных камер автоматической фиксации в Москве вынесены 2693 постановления за использование водителями телефона за рулём. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта. Камеры, фиксирующие это нарушение, способны также распознавать непристёгнутые ремни безопасности.

В рамках пресс-конференции по сетевым автомобильным сервисам управляющий директор Hyundai в России Алексей Калицев уточнил сроки выхода в России электро­мобиля Ioniq 5. Модель появится в 2022 году. Изначально сообщалось, что это случится уже в 2021-м. Что заставило пересмотреть планы, неизвестно.

Снятое очевидцем видео курьёзного инцидента, произошедшего на острове Родос, появилось на YouTube. Недовольный поведением своего начальника местный полицейский решил отомстить, приведя в негодность его Mercedes-Benz SL. И это мстителю почти удалось.

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