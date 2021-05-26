Готова ли Россия принять Tesla, очень мощный BMW без крыши и другие события дня

Компания BMW представила открытую модификацию купе M4. Кабриолет будет комп­лекто­ваться только одной моди­фикацией трёхлитровой «турбо­шестёрки» и по умолчанию получит полный привод. До 100 км/ч новинка ускорится на 0,2 секунды медленнее купе, зато на то, чтобы убрать крышу в специальный отсек, уйдёт всего 18 секунд.