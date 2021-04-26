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Фото серийных Land Cruiser нового поколения, запрет экспорта бензина и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Фото и видео серийных Land Cruiser 300, замеченных на парковке, запрет на вывоз бензина из России, за сколько продают 42-летнюю «Волгу» с пробегом 332 километра и другие события понедельника, 26 апреля 2021 года.

В инстаграм-аккаунте Hirofumi Shiomi появились изображения внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сделанные, судя по всему, на одной из складских площадок. Модель запечатлена в нескольких цветах кузова. Помимо белых внедорожников, фотографии которых уже публиковались, можно заметить машины чёрного, вишнёвого и серебристого оттенков.

Правительство России начало подготовку к введению эмбарго на экспорт бензина. Ограничения призваны сбалансировать рынок бензина внутри страны и могут привести к заметному снижению оптовых цен. Однако в ответ топливные компании способны просто сократить производство.

На Авто.ру опубликовано объявление о продаже автомобиля ГАЗ-24 «Волга» за 2,8 миллиона рублей. Машина проехала всего 332 километра и находится в частной коллекции в Ивановской области.

Компания Mercedes-Benz в рамках Шанхайского автосалона продемон­стрировала моди­фикацию седана Maybach S-класса с самым бюджетным на данный момент силовым агрегатом. Версия с индексом S 480 получила шести­цилин­дровый «мягко­гибридный» двигатель объёмом 3,0 литра.

Вот уже полтора месяца, как очень низкий «мост глупости» в Санкт-Петербурге, под которым застревает даже «Газель», закрыт на ремонт. Однако это не помешало очередному водителю стать его жертвой.

Цены на нефть с начала года выросли на 24 процента, и это неизбежно приведёт к дальнейшему подорожанию бензина и дизтоплива на АЗС. Разбираемся, почему топливо в России прибавляет в стоимости и каких цифр теперь ждать на заправках.

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