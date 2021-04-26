Фото серийных Land Cruiser нового поколения, запрет экспорта бензина и другие события дня

Цены на нефть с начала года выросли на 24 процента, и это неизбежно приведёт к дальнейшему подорожанию бензина и дизтоплива на АЗС. Разбираемся, почему топливо в России прибавляет в стоимости и каких цифр теперь ждать на заправках.