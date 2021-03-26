Не заметил: в Канаде самосвал утащил MINI с собой. Видео

Новые проблемы для праворульных машин, «космический» Hyundai для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Какие проблемы грозят праворульным машинам и при чём тут техосмотр, когда в России появится «космический» вэн от Hyundai, реакция главы Минпромторга на «народный электрокар» Zetta и другие события пятницы, 26 марта 2021 года.

Владельцы праворульных автомобилей могут столкнуться со сложностями в прохождении диагностики и получении диагностических карт из-за новых правил проведения техосмотра. Проблема — в головной оптике, настроенной по японским стандартам.

Минивэн Hyundai Staria, который придёт на смену нынешней модели H-1, может появиться на российском рынке осенью этого года. При этом в Южной Корее он получит два силовых агрегата на выбор, но с каким именно приедет в нашу страну, пока не уточняется.

Российский министр промышленности Денис Мантуров во время своего визита в Тольятти прокатился на прототипе компактного электромобиля Zetta. Чиновник отозвался об электрокаре в целом положительно, однако обратил внимание на ряд моментов, которые требуют доработки.

Канадская компания Big Ice Services, специализирующаяся на работах со льдом, опубликовала в Facebook рассказ о спасении пикапа Chevrolet Silverado из замёрзшей реки. Автомобиль провёл во льдах почти два месяца, но извлечь его удалось почти не повреждённым.

На площадке Craigslist появился в продаже внедорожник с необычным кузовом: продавец утверждает, что это машина со съёмочной площадки фильма «Судья Дредд», где главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне. Машину продают полуразобранной, поэтому просят за раритет не много.

Рядная «четвёрка», пухлый V6, редкий V10 и 12-цилиндровый зверь — как предмет обожания и признак статуса. На этом счёт моторных «горшков», как правило, заканчивается. Но если копнуть глубже, то его можно заметно расширить... Взгляните на эти невероятные установки и зацените их характеристики.

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